Ne Yediğiniz Değil, Ne Zaman Yediğiniz Daha Önemli

TRE olarak da bilinen 'zaman kısıtlı beslenme' günün sadece 8 saatinde yemek yeme ve kalan 16 saatte aç kalma anlamına gelir. Araştırmacılar, zaman kısıtlı beslenmenin sağlık açısından önemli olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda zaman kısıtlı beslenmeyle kanser gibi bazı önemli hastalıkların etkisinin ciddi oranda azaltılabildiği görüldü.

Uzmanların son zamanlarda tavsiye ettiği diyetlerden biri olan TRE, yani zaman kısıtlı beslenme, kişinin günün sadece 8 saatinde beslenmesi ve geri kalan 16 saatte hiçbir şey yemeden günü tamamlaması demek. TRE için neyi ne kadar yediğinizin bir önemi yok. Yani kalori hesabı yapmak zorunda değilsiniz. TRE için uzmanlar, hangi besinleri aldığınıza değil, o besinleri hangi saat aralıklarında aldığınıza önem veriyor.

Zaman kısıtlı beslenme konusunda uzman olan Dr. Satchin Panda, bu konuda oldukça önemli çalışmalar yapmıştı. TRE için bir kitap yazan doktor; kitabında sağlıklı ve uzun bir yaşam için zaman kısıtlı beslenmenin önemini vurgulamıştı. Dr. Satchin Panda, konu hakkında yaptığı bir açıklamadaysa “Bir elmadan sadece küçük bir ısırık aldığınız an, vücudun sindirim ve emilim sürecini tamamlaması saatler alıyor. Bu da vücudun çok çalışmasına ve organların çabuk yaşlanmasına neden oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Zaman kısıtlı beslenme nasıl yapılır?

Doktor Panda, bu beslenmenin kısa süreli bir diyet değil, bir yaşam felsefesi olması gerektiğini söylüyor çünkü TRE, kilo verdiren bir diyet türü değil. Siz de zaman kısıtlı beslenmeyi hayatınıza sokmak istiyorsanız başlangıç olarak en az 12 saat aç kalmalısınız. Örneğin sabah 8’den akşam 8’e kadar aç kalıp beslenmenizi akşam 8’den sonra yapmanız gerek.

Doktor Panda, 12 saatlik aç kalmanın başlangıç olarak gayet ideal olduğunu ifade ediyor fakat bu beslenme türünden daha başarılı sonuç almak isteyenlerin günde sadece 8 saat beslenmesi gerektiğini söylüyor.

Hugh Jackman'ın ünlü 'Wolverine diyeti' 8 sekiz saatlik bir TRE örneğiydi. Son araştırmalar, 6 saatlik bir yeme aralığına inmenin kişi için çok daha iyi olduğunu kanıtlıyor ancak bu noktaya ulaşmak biraz zaman alabilir ve uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir. O yüzden TRE yapmaya karar verdiyseniz sağlınız açısından buna 12 saatlik periyotlarda başlamanız daha iyi olacaktır.

Peki hangi saatlerde yemek yemelisiniz?

Bu aslında tamamen size kalmış bir şey. Günün hangi diliminde yemek yemeyi seviyorsanız o zaman diliminde başlayabilirsiniz. Örneğin sabah 8’den akşam 8’e kadar yiyip daha sonra yemek yemeyi kesebilirsiniz. Doktor Panda, bu konuda "Günün hangi diliminde beslenmek size kalmış fakat gece bir şey yiyip içmemeye özen göstermelisiniz" ifadelerini kullanıyor.