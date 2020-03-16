Ünlü Aktör Idris Elba, Corona Virüsüne Yakalandığını Duyurdu

İngiliz aktör Idris Elba, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişme, Elba’nın hayranları arasında üzüntüye neden oldu.

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Idris Elba, hayranlarını üzecek bir gelişmeyi duyurdu. Twitter hesabından test sonucunu açıklayan Elba, Corona virüsüne yakalandığını sonradan öğrendiği bir kişiyle temas kurduğunu söyledi.

İngiliz aktör, bunu öğrenir öğrenmez kendini karantinaya aldığını ve bu nedenle test olma gereği hissettiğini anlattı. Testin sonucuysa ne yazık ki pozitif çıktı.

Idris Elba’dan Corona virüsü açıklaması:

Kızıyla birlikte çektiği videoyu paylaşan Idris Elba, “Bu sabah Corona virüsü testim pozitif çıktı. Çok can sıkıcı bir durum. Kızım henüz test olmadı ama durumu şimdilik iyi. Ben de fena sayılmam ancak bu mesele çok ciddi. Sosyal hayatta mesafe koyma işini yeniden düşünmeliyiz, ellerimizi yıkamalıyız. Daha dışarda virüs belirtisi göstermeden virüsü taşıyan çok sayıda insan var. Hasta hissediyorsanız bu konuda şeffaf olmalısınız. Birbirimizi düşünmeli ve dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

Asıl adı Idrissa Akuna Elba olan ünlü oyuncu, 6 Eylül 1972'de Londra'da dünyaya gelmişti. İdris Elba; Thor: Ragnarok, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı. Luther isimli dizideki performansıyla Altın Küre Ödülü'nün sahibi oldu.

Elba, oyunculuk dışında yapımcılık ve rapçi kimliğiyle de biliniyor. 20'li yaşlarının başında DJ'lik yapan ünlü isim, daha önce 3 kez evlenmiş ve 3 evliliği de boşanmayla noktalanmıştı. Elba'nın bu evliliklerinden 2 çocuğu bulunuyor.

Başka oyuncularda da Corona virüsü tespit edilmişti:

​ABD'li ünlü aktör Tom Hanks, Elvis Presley'in hayatı hakkında film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile üzerlerinde yapılan testin pozitif çıktığı bilgisini paylaşmıştı. James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'te ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko da Corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.