Tüylü hayvanların hiçbiri, yeşil değil. Daha iyi kamufle olma ihtimalleri göz önünde bulundurulduğunda bu durum biraz tuhaf değil mi?

Doğa, türlü türlü rengi içinde barındırıyor. Renk skalasının ucu bucağı yok. Benzer şekilde hayvanlar da, birbirinden farklı renklere sahip.

Ancak fark ettiyseniz hiç, yeşil tüylü hayvan yok. Gelin, bu ilginç durumun sebebini birlikte keşfedelim.

Aslında kamuflaj konusunda yanılıyoruz.

Tüylü hayvanlar genellikle yeşil yaprakların arasında yaşamıyor. Memeliler ve kuşlar daha çok; kahverengi, gri ve siyah gibi renklerin baskın olduğu ormanlarda, çalılarda ya da toprakta yaşıyorlar.

Ayrıca birçok memeli avcısı (kurtlar ve büyük kediler gibi) özellikle iyi bir renk görüşüne sahip değil. Bu nedenle avdaki kahverengi kürke göre yeşilin büyük bir avantajı yok.

Evrime değinmezsek olmaz.

Doğada yeşil tüylü olmak, avcı-av ilişkilerinde herhangi bir avantaj sağlamadıysa; mesela bir memelinin yeşil tüylere sahip olması, ormanda yaşarken kahverengi tüylere sahip olmaktan daha avantajlı değilse evrimsel olarak seçilmemiş olabilir.

Bu nedenle yeşil renkli tüyler geliştirmek için gereken fiziksel ve kimyasal yapı, evrimsel olarak memelilerde ya da diğer tüylü hayvanlarda muhtemelen ortaya çıkmadı ve diğer hayvanların aksine yeşil pigmentlere sahip olamadılar.

Bonus: Yukarıda da fotoğrafını gördüğünüz üzere tembel hayvanların kürkleri bazen yeşil olabiliyor ancak bu, tüylerinde yaşayan algler sayesinde oluyor.

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