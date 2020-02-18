Bir YouTube kanalında yayınlanan yeni bir Matrix videosu, Neo’nun mavi hapı seçtiğinde başına neler gelebileceğini gösteriyor. Matrix ile Office Space filmlerinin görüntülerinden elde edilen DeepFake videosu, hayranlık uyandıracak seviyede.

1999 yılında vizyona giren Matrix filminin akıllarda kalan en önemli sahnelerinden biri, Mr. Anderson’ın Neo olmaya karar verdiği andı. Morpheus, iki elinde tuttuğu kırmızı ve mavi hapları Mr. Anderson’a uzatarak karar vermesini ister. Mr. Anderson kırmızı hapı seçerek, “Harikalar diyarında kalmayı ve tavşan deliğinin ne kadar derine gittiğini görmeyi” seçiyor.

Ctrl Shift Face YouTube kanalında yayınlanan videoda ise işler olması gerektiğinden farklı işliyor. Hazırlanan DeepFake videosunda Mr. Anderson kırmızı hap yerine mavi hapı seçerek sıradan hayatına geri dönmeyi tercih ediyor.

Mavi hapı seçen Mr. Anderson, Office Space filmindeki Peter Gibbons karakterinin yerine uyanıyor. Mr. Anderson, Office Space’in plaza dünyasında bir ofis çalışanı olarak mükemmel bir karakter. Peter Gibbons’ın Mr. Anderson olduğu videoda, filmin sinir bozucu yöneticisi de Ajan Smith, siyah gözlükleri ile Mr. Anderson’ın ofisinde beliriyor.

Matrix ve Office Space filmlerini bir araya getirerek Ctrl Shift Face kanalı tarafından oluşturulan DeepFake videosu hayranlık uyandırıcı. Video, ilk izlendiğinde iki filmin birbirine girmiş karakterlerini ayırt etmek neredeyse imkansız.

İkonik film serilerinden olan Matrix’in dördüncü filminin çekimlerine devam ediliyor. Önümüzdeki yıl vizyona girecek Matrix 4’ten önce Matrix evreni ile ilgili böyle eğlenceli videoları görmek serinin hayranlarını mutlu ediyor.

Matrix ve Office Space filmlerini birleştiren DeepFake videosu: