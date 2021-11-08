Geçtiğimiz aylarda Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan bir filmin tanıtımı yapılmış, ancak Neşet Ertaş’ın çocukları bu yapıma bir davayla karşı çıkmıştı. O dava yakın zamanda sonuçlandı. Mahkeme, filmin çekilmesinin bir sorun teşkil etmediği yönünde karar kıldı.

Türkiye’nin en önemli halk müziği sanatçılarından olan Neşet Ertaş, 2012 yılında aramızdan ayrılmıştı. Müzik tarihine ve dinleyenlerin aklına yazılan birçok sanatçı gibi onun da biyografik bir filminin çekilmesi söz konusuydu. Ancak bunun önünde hukuksal bazı engeller vardı. Ta ki bugüne kadar.

Yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Arif Sorak’la birlikte Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan bir biyografi filminin çekimi için daha önceden kolları sıvamıştı. Ancak Neşet Ertaş’ın çocukları bu işe karşı çıkıp yapıma dava açmışlardı. O dava yakın zamanda sonuçlandı ve sonuç, filmin çekilmesinde bir sorun olmadığı yönünde oldu.

Çekimler ocak ayında başlayacak

Erol Parlak tarafından kaleme alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında yayınlanan ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş: Hayatı, Sanatı ve Eserleri’ adlı kitap, Neşet Ertaş’ın hayatını ayrıntılı bir şekilde anlatmaktaydı. Yapımcı Mustafa Uslu ise yönetmen ve oyuncuların katılımıyla konusu bu kitaptan uyarlanan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adlı sinema filminin tanıtımını, geçtiğimiz ağustos ayında yapmıştı.

Tanıtımın üzerine Neşet Ertaş'ın çocukları Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan, efsaneleşmiş halk ozanının hayatını anlatan bir filmin çekilmesinde rızalarının olmadığını söyleyerek bunu engellemek için dava açmışlardı. Geçtiğimiz günlerde görülen dava, filmin çekilmesinde bir sakınca olmadığı yönünde sonuçlandı. Sonrasında Habertürk’e yaptığı açıklamalarda filmin ön hazırlıklarının Erol Parlak’la beraber yapıldığını bildiren Mustafa Uslu, çekimlere ocak ayında başlanacağını söyledi. Uslu’nun Neşet Ertaş’ın ailesinin fikriyle ilgili açıklamaları ise şu şekilde oldu:

"Ben filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan kitaptan yola çıkarak çekeceğim. Ailenin bu konuda bir hakkı yok. Filmin müziklerinin kaydı Ankara'daki Müzik ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin stüdyolarında yapıldı. 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ı önümüzdeki yılın sonunda gösterime çıkaracağız. Ayrıca Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümü olan 25 Eylül 2022'de Kırşehir Stadyumu'nda halk ozanlarının katılımıyla geniş çaplı bir anma töreni düzenleyeceğiz Bunu yanı sıra 2023'te Kırşehir'de bir Neşet Ertaş Müzik ve Güzel Sanatlar Lisesi de açacağız."