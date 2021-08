Kurgu filmler her ne kadar eğlenceli olsalar da gerçek bir hayat hikayesinin yarattığı vurucu etkiyle kıyaslanamazlar. Listemizdeki Netflix biyografik belgeseller, tarihte ünlenen ya da pek bilinmeyen ama iz bırakan önemli isimlerin hayatlarına bir pencere açarlar ve izleyiciye geçmişin hikayesi üzerinden yarının hayallerini anlatırlar.

Sonradan kurgulanmış bile olsa sinema tarihinin en iyi filmleri çoğu zaman gerçek hayattan uyarlanmıştır. Peki, uyarlaması bile bu kadar etkili olan gerçek hayatın ta kendisinin anlatıldığı biyografik belgesellere ne dersiniz? Biyografik belgeseller; bazılarını çok iyi tanıdığımız, bazılarının ise adını duymadığımız ama tarihe adını yazdırmış önemli isimlerin hikayelerini anlatır.

Biyografik belgeseller bir katili, futbolcuyu, oyuncuyu ya da sıradan bir insanın hikayesini anlatabilirler. Hikaye değişse bile her birinde gerçek bir mücadele ve sonunda asla yılmamamız gerektiğini söyleyen bir ders vardır. Çünkü hayat böyledir. Netflix’te izleyeceğiniz en sıradışı hikayelere sahip bazı biyografik belgeselleri listeledik ve kısaca öykülerinden bahsettik.

Netflix’te izleyebileceğiniz biyografik belgeseller:

Team Foxcatcher

Jim & Andy: The Great Beyond

The Death and Life of Marsha P. Johnson

What Happened, Miss Simone?

İyi Ki Yapmışım

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes

Trump: An American Dream

Pele

Ronnie Coleman: The King

A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story

Olimpik güreşçi cinayeti: Team Foxcatcher

Yıl: 2016

Yönetmen: Jon Greenhalgh

IMDb: 7.3

Rotten Tomatoes: %100

Spor dünyası karmaşıktır, hele ki dövüş sporları ama bu kadarını hiç kimse tahmin edemezdi. Team Foxcatcher belgeseli, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler ışığında milyoner John du Pont’un adım adım akıl sağlığını kaybetmesini ve sonunda olimpiyat güreşçisi Dave Schultz'u öldürmesini anlatıyor. Bazı detaylar, gerçekten tüyler ürpertici olabilir.

Jim Carrey kariyerini sorguluyor; Jim & Andy: The Great Beyond

Yıl: 2017

Yönetmen: Chris Smith

IMDb: 7.7

Rotten Tomatoes: %92

Bilmeyen kalmadıysa da izlemeyen mutlaka vardır. Jim & Andy: The Great Beyond belgeseli, ünlü oyuncu Jim Carrey’nin Man On The Moon filmindeki Andy Kaufman rolüne hazırlanışını anlatıyor gibi görünse de aslında mesele çok daha derin. Belgeseli izledikçe bizim neşeli Jim Carrey’nin aslında yıllar içinde biraz yorgun düştüğünü ve yaşadığı hayatı sorguladığını göreceksiniz.

Tek istediği yaşamaktı: The Death and Life of Marsha P. Johnson

Yıl: 2017

Yönetmen: David France

IMDb: 7.3

Rotten Tomatoes: %97

Belki de bu belgesel olmasa pek çoğumuz Marsha P. Johnson adını bilmeyecektik. Marsha P. Johnson siyahi bir transtı ve insanların yaşam hakkını savunuyordu. Ancak onun gibi düşünmeyen insanlar tarafından öldürüldü ve cansız bedeni Hudson Nehri'nde bulundu. Ne olmuştu? The Death and Life of Marsha P. Johnson belgeseli işte bu soruya ve bu soru üzerinden insan haklarına odaklanıyor.

Siyahi bir kadın olmak asla kolay değildir: What Happened, Miss Simone?

Yıl: 2015

Yönetmen: Liz Garbus

IMDb: 7.6

Rotten Tomatoes: %88

Amerikan caz, blues, soul, R&B, folk müzik türlerine damgasını vurmuş olan şarkıcı ve piyanist Miss Simone, aynı zamanda bir insan hakları aktivistiydi. Uzun ve mutlu bir hayatı olmuş gibi görünebilir ancak siyahi bir kadın olmak, ABD gibi bir ülkede hiçbir zaman kolay olmadı. What Happened, Miss Simone? belgeseli, usta sanatçının artık bir efsaneye dönüşmüş şarkılarıyla beraber bu hayat mücadelesini anlatıyor.

Metin Akpınar’ın ilham veren hayatı: İyi Ki Yapmışım

Yıl: 2020

Yönetmen: Selçuk Metin

IMDb: 8.5

Tartışmasız ülkemizin en önemli ve başarılı oyuncularından biri olan Metin Akpınar’ın sanat dolu hayatının penceresi İyi Ki Yapmışım belgeseli ile aralanıyor. Belgesel boyunca usta sanatçının tiyatroya başlamasını, Zeki Alasya ile tanışmasını, Devekuşu Kabare efsanesini ve bu usta isim hakkında daha bilmediğiniz pek çok farklı hikayesini tanıklarıyla beraber izliyor ve biraz da duygulanıyoruz.

Gerçek bir seri katilin ses kayıtları; Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes

Yıl: 2021

Yönetmen: Michael Harte

IMDb: 6.4

Rotten Tomatoes: %44

Dennis Nilsen bir katil, hem de bir seri katil. Peki, onun böyle bir belgesele konu olmasının tek nedeni bu mu? Dennis Nilsen, hapishane hücresinde bir ses kaydı dolduruyor ve işlediği tüm cinayetleri ayrıntılarıyla birlikte anlatıyor. Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes belgeselinde bu ses kaydını dinliyor ve görgü tanıklarının ifadeleriyle bu kan donduran olayları yeniden yaşıyor gibi hissediyoruz.

Bu adam nasıl başkan oldu? Trump: An American Dream

Yıl: 2017

IMDb: 7.2

Rotten Tomatoes: %60

Nasıl olduğunu hala anlayamamış olsak da eski ABD başkanı olan Donald Trump, bildiğimiz gibi siyasete çok sonra girdi. O aslında bir iş insanı, hem de en başarılı olanlardan biri. Trump: An American Dream belgeseli bu garip adamın hayatına odaklanıyor ve aslında tüm Amerikalı gençlere ABD’nin bir hayaller ülkesi olduğunu yeniden hatırlatıyor. Tabi, o hayallerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz.

Gerçek bir futbol ikonu: Pele

Yıl: 2021

Yönetmen: Ben Nicholas, David Tryhorn

IMDb: 7.0

Rotten Tomatoes: %81

Dünya futbol tarihinin ikonik ismi Brezilyalı Pele’nin hayat hikayesinin anlatıldığı Pele belgeselinde, daha önce yayınlanmamış arşiv görüntüleriyle birlikte uzun yıllar efsane futbolcu ile birlikte top koşturmuş arkadaşlarının röportajlarını izliyoruz. Pele’nin 1958 - 1970 yıllarında genç bir futbolcudan nasıl bir dünya starına dönüştüğünün ilham verici hikayesine tanık olun.

Vücut geliştirme dünyasının ünlü ismi; Ronnie Coleman: The King

Yıl: 2018

Yönetmen: Vlad Yudin

IMDb: 7.0

Rotten Tomatoes: %71

Ronnie Coleman; o gerçek bir kral, o dünyanın en ünlü vücut geliştiricisi, o tam 8 kez Mr. Olympia şampiyonu oldu ve o sonunda çok zorlu ameliyatlar geçirerek koltuk değneği olmadan yürüyemez hale geldi. Ancak bu belgesel bir çöküş hikayesi değil. Ronnie Coleman: The King belgeseli, hiçbir şeyi olmayan genç bir adamın yeterince hırsa sahip olursa neler başarabileceğini anlatıyor.

F1 yarışlarının efsane ismi: A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story

Yıl: 2020

Yönetmen: Francisco Macri

IMDb: 6.8

Rotten Tomatoes: %46

Arjantinli yarış pilotu Juan Manuel Fangio’nun hayatının anlatıldığı A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story belgeselinde, Fangio’nun Formula 1 yarışlarının ilk yıllarına nasıl damgasını vurduğunu ve tam beş kez nasıl şampiyon olduğunu izliyoruz. Bu hikaye çerçevesinde yarış dünyasının arka planını ve hiç görmediğimiz olayları da izleme fırsatımız oluyor.

Adları bilinse de bilinmese de tarihte önemli izler bırakan kişilerin hayatlarının anlatıldığı Netflix’te izleyebileceğiniz biyografik belgeselleri listeledik ve kısaca neler anlattıklarından bahsettik. İzlediğiniz biyografik belgeseller hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.