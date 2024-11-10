Mobil oyunlardaki başarısının yanı sıra PC tarafında da popüler oyunları bulunan NetEase Games çalkantılı bir sürecin eşiğinde.

En popüler mobil oyunların arkasındaki dev şirket NetEase’in e-spor bölümünün eski başkanı ve NetEase Games'in eski genel müdürü kara para aklama ve rüşvet iddialarıyla Çin'de tutuklandı.

Söz konusu eski yöneticiler Xiang Liang ve Jin Yuchen'in yanı sıra, şirketin bazı diğer çalışanlarının da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Çinli medya kuruluşu Leifeng, bu kişilerin 800 milyon ila 1 milyar yuan (yaklaşık 111 milyon ila 139 milyon dolar) arasında kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürüyor.

NetEase Games gözaltı iddialarını yalanlamadı

Gelişmelerin hızla yayılmasıyla birlikte şirketin iç soruşturma süreci çerçevesinde toplam 9 çalışanını rüşvet gerekçesiyle işten çıkardığı belirtiliyor. Şirket, Bloomberg Law’a yaptığı açıklamada yalnızca polis tarafından yürütülen bir soruşturma olduğunu doğruladı ve daha fazla bilgi paylaşmayı reddetti.

Yicai Global ise bu olayın sadece şirket içindeki kişilerle sınırlı olmadığını, birkaç dışarıdan kişi ve firmanın da bu yolsuzlukla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

NetEase, mobil ve PC tarafında oldukça popüler olan Diablo Immortal ve Naraka: Bladepoint gibi oyunların geliştiricisi olarak biliniyor. Ayrıca piyasaya sürülmeye hazırlanan Marvel Rivals'ın da arkasındaki ekip. Yaşanan gelişmelerin oyunların geleceğini etkileyip etkilemeyeceğini ise zaman gösterecek.