Spor ve dram ağırlıklı bir konu işleyen The Queen's Gambit, geçtiğimiz haftalarda Netflix kütüphanesindeki yerini aldı. Diziyi bir çırpıda bitirenler için kadın, spor ve madde bağımlılığı gibi konular işleyen Queen's Gambit benzeri bir dizi listesi oluşturduk.

Geçtiğimiz haftalarda ilk sezonu Netflix’te yayınlanan The Queen’s Gambit dizisi, sosyal medyada gerçekten de büyük bir ses getirdi. İzleyenlerden tam not almayı başaran yapımda 8 yaşında müthiş bir satranç yeteneği olduğunu fark eden Beth Harmon adında, öksüz bir kızın hikayesini izliyoruz. Soğuk Savaş döneminde geçen bu The Queen’s Gambit, hem Beth’in dünya satranç şampiyonu olma hikayesini hem de bu yolda madde bağımlılığına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Dizi, 1960 - 1970’li yılların havasını etkileyici bir şekilde yansıtmakla birlikte, seyirciyi Beth’in yaşadıklarından yola çıkarak dram konusunda da tatmin etmeyi başarıyor. The Queen’s Gambit gerçekten de bir solukta bitirebilir dizilerden birisi ve biz de diziyi bitirdikten sonra The Queen’s Gambit tadında dizi arayışına giren izleyicilere bir dizi listesi oluşturmak istedik. Keyifli okumalar dileriz.

The Queen’s Gambit benzeri dizi listesi:

Alias Grace

Pitch

The Crown

Russian Doll

Medici: Masters of Florence

Euphoria

Endgame

Agent Carter

The English Game

The Marvelous Mrs. Maisel

Alias Grace

Yayın: 2017

Tür: Biyografi, dram, polisiye

IMDB: 7,8

Rotten Tomatoes: %99

Oyuncular: Sarah Gadon, Edward Holcroft, Rebecca Liddiard

Alias Grace, tıpkı The​ Queen’s Gambit dizisinde olduğu gibi seyircinin kafasını karıştırmadan yoğun bir olay örgüsünü tek bir bölümde toplamayı başarıyor. Kanada yapımlı bu dizi, Margaret Atwood’un 1996 yılında yazdığı Nam-ı Diğer Grace adlı romanından uyarlanmış.

Alias Grace, 1843 yılında korkunç bir şekilde işlenen bir cinayetten sorumlu tutulan Grace Marks’ın hikayesini anlatıyor. Şiirsel bir senaryoya sahip olan bu dizide psikiyatrist Simon Jordan, Grace Marks’ın delilikten dolayı cinayet suçundan affedilmesi için mücadele veriyor.

Pitch

Yayın: 2016

Tür: Dram, spor

IMDB: 7,4

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Kylie Bunbury, Mark-Paul Gosselaar, Mark Consuelos

The Queen’s Gambit dizisinin epey tutulmasının altında yatan sebeplerden biri de dizinin aslında spor kültürünü başarılı bir şekilde yansıtması. Erkek egemen bir dünyada kadınların sporda yükselişini izlemeyi sevenler için Pitch, harika bir örnek olacaktır. Dizi, sadece bir sezon yayınlansa da gerçekten yoğun ilgi gördü.

Pitch, büyük beyzbol ligi MLB’de ilk kadın oyuncu olan Ginny Baker’ın başarı hikayesini konu alıyor. Dizide Ginny’nin mükemmeliyetçi babası tarafından nasıl disiplinli bir şekilde yetiştirildiğine tanıklık ediyor ve spor camiasının içinde bulunan bir kadının verdiği mücadeleyi görüyoruz.

The Crown

Yayın: 2016 - Halen

Tür: Tarih, dram

IMDB: 8,7

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton

4. sezonu Kasım ayında yayınlanan The Crown, Netflix’te en çok ilgi gören dizilerden birisi. Dizinin havası ve temposu oldukça The Queen’s Gambit ile benzerlik göstermekle birlikte dizi, bulunduğu dönemi güzel bir şekilde yansıtmayı başarıyor.

The Crown, II. Elizabeth’in aniden tahta geçmesiyle başlayan yeni bir dönemi anlatıyor. Dizi, II. Elizabeth’in olduğu kadar diğer kraliyet mensubu üyelerin de siyasi çekişmelerini seyirciye yansıtıyor ve dizide gösterilen çoğu şeyin gerçek olması, The Crown’a ayrı bir hava katıyor.

Russian Doll

Yayın: 2019 - Halen

Tür: Macera, komedi, dram

IMDB: 7,9

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Greta Lee

The Queen’s Gambit dizisinde yansıtılan Art Deco sanat akımını beğendiyseniz, Russian Doll dizisinde de bu temayla karşılaşacağınızı söylemekte fayda var. Dizi, tıpkı The Queen’s Gambit’te olduğu gibi, madde bağımlılığına karşı verilen mücadeleyi de konu alıyor.

Russian Doll dizisinin başrolü Nadia, kendisi için düzenlenen 36. yaş günü partisine katılır ve aşırı alkol tüketimi sonucunda sarhoş olup bir trafik kazasında ölür. Öldükten sonra tekrar partide hayata dönen Nadia, bir kısır döngünün içine girerek sürekli aynı anları yaşar ve ardından tekrar tekrar ölür. Nadia, kendisiyle aynı sorunu yaşayan Alan Zavari ile tanışır ve ikili bu durumdan kurtulmak için yollar aramaya başlar.

Medici: Masters of Florence

Yayın: 2016 - 2019

Tür: Biyografi, dram, tarih

IMDB: 7,9

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Daniel Sharman, Alessandra Mastronardi, Synnove Karlsen

Medici: Masters of Florence, The Queen’s Gambit gibi dram odaklı bir dönem dizisi. 15. yüzyılın başlarında geçen bu tarihi dizi, entrikalarla dolu sürükleyici bir senaryoya sahip. Dizinin ikinci sezonunda Game of Thrones ve Merlin dizilerinden aşina olduğumuz oyuncuların rol aldığını da belirtelim.

Medici: Masters of Florence, İtalya’nın kaderini değiştiren Medici ailesini konu alıyor. Ülkenin en büyük bankalarından birisi haline gelen Medici’nin kurucusu Giovanni Medici öldürüldükten sonra yerine oğlu Cosimo Medici geçer ve babasının katilini gizli bir şekilde araştırmaya başlar.

Euphoria

Yayın: 2019 - Halen

Tür: Dram

IMDB: 8,4

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Zendaya, Sydney Sweeney, Maude Apatow

The Queen’s Gambit’te işlenilen madde bağımlılığı sorunlarını daha da derinleştiren ve bunu bir gençlik dizisiyle harmanlayan Euphoria, birçok dalda ödül alan başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Euphoria, 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Rue’nun rehabilitasyondan çıktığı andan başlıyor. Dizi boyunca bir yandan bu genç kızın psikolojik sorunlarını bastırmak için madde bağımlılığına yönelmesine şahit oluyor, diğer yandan da ergen olmanın getirdiği trajik olaylara tanıklık ediyoruz.

Endgame

Yayın: 2011

Tür: Polisiye, dram

IMDB: 7,6

Oyuncular: Shawn Doyle, Patrick Gallagher, Katharine Isabelle

Eğer The Queen’s Gambit dizisinde satrancın gerektirdiği analitik zekaya hayran kaldıysanız, Kanada yapım polisiye dizisi Endgame tam da size göre. 2011 yılında yayınlanan bu dizi, sadece 1 sezon sürse de izleyenlerin beğenisini kısa bir sürede toplamayı başarmış bir yapım.

Endgame, eski dünya satranç şampiyonu Arkady Balagan’ın dedektiflik hikayelerini anlatıyor. Bulunduğu yerden çıkamama fobisine sahip olan Arkady, bütün davaları kaldığı otel odasından çözmeye çalışır ve her bir davaya stratejik bir olay olarak bakar. Bütün karmaşık davaları ise satrançtan alışkın olduğu analitik zekasını kullanarak çözer.

Agent Carter

Yayın: 2015 - 2016

Tür: Aksiyon, macera, bilim kurgu

IMDB: 7,9

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Hayley Atwell, James D'Arcy, Enver Gjokaj

Agent Carter, güçlü bir kadın profili yansıtmakta The Queen’s Gambit kadar başarılı bir dizi. Marvel’ın ilk televizyon yapımlarından birisi olan Agent Carter, 2 sezon sürse de gayet ilgi çekici bir senaryoya ve olay örgüsüne sahip.

Agent Carter, gizli bir örgütte ajan olarak görev alan Peggy Carter’ın yaşadıklarını konu alıyor. Peggy, eşi öldükten sonra kendisini tamamen işine adamış güçlü bir kadındır ve Howard Stark adında bir adamın vatana ihanet suçundan aklanması için gizlice casusluk yapmaya başlar.

The English Game

Yayın: 2020

Tür: Dram, tarih, spor

IMDB: 7,6

Rotten Tomatoes: %53

Oyuncular: Edward Holcroft, Kevin Guthrie, Charlotte Hope

Netflix’te yayınlanan The English Game, bütün dünyada insanların aklını almayı başarabilen futbolun çıkış hikayesini konu alıyor. Tıpkı The Queen’s Gambit gibi spor ve dram odaklı olan bu dizi, bulunduğu dönemde yaşanan sınıf ayrılıklarını da başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Dizide, 1879 yılında üst sınıfa ait aileler, daha yeni popüler olmaya başlayan futbolun bütün iplerini ellerinde tutmaya çalışır ancak futbol konusunda kendi kendini eğitmeye çalışan işçi sınıfı, bu ipleri aristokratların elinden alacak ve futbolda devrim yaratacaktır.

The Marvelous Mrs. Maisel

Yayın: 2017 - Halen

Tür: Komedi, dram

IMDB: 8,7

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen

The Marvelous Mrs. Maisel, hem yurtdışında hem de kendi ülkemizde yoğun ilgi gören bir dizi. Dizideki karakterler, The Queen’s Gambit dizisinden alışkın olduğumuz karakterlerle bir hayli benzerlik gösteriyor ve her iki dizinin tonlarının da birbirine yakın olduğunu söyleyemekte fayda var.

The Marvelous Mrs. Maisel, kocasının stand-up kariyeri için çok uğraşan, kendinden ödün üstüne ödün veren ancak işin sonunda aldatıldığını öğrenen Midge Maisel adlı kadının hikayesini anlatıyor. Midge, kocasıyla ayrıldıktan sonra üzgün olarak gittiği bir barda aslında kocasından daha komik olduğunu ve stand-up konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu fark eder.