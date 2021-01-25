Netflix, Android kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme, uygulamaya "xHE-AAC" olarak isimlendirilen bir ses kodlayıcı getirdi. Bu kodlayıcı, kullanıcılara stüdyo kalitesinde ses sunarken, ses seviyesini de artırıyor. Ayrıca farklı kategorilerdeki sesler de bu kodlayıcı sayesinde daha kolay anlaşılıyor.

Netflix geliştiricileri, Android kullanıcılarının hoşuna gidecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, uygulamanın stüdyo sesi kalitesini sunmasını sağlıyor. Ayrıca bundan sonra kullanıcılar, farklı ses kategorilerindeki tonları kaçırmayacaklar. Örneğin bir seyirci, gürültülü bir ortamda geçen sessiz konuşmaları anlamak için artık zorlanmayacak.

Netflix'in yeni güncellemesi, uygulamaya yeni bir ses kodlayıcı getirdi. "xHE-AAC" olarak isimlendirilen bu ses kodlayıcı, stüdyo kalitesinde ses vadediyor. Üstelik bu özelliği kullanabilmek için özel bir kulaklığa da gerek yok. Sahip olduğunuz telefonun hoparlörleri de bu yüksek ses kalitesini sunabiliyor.

Netflix'in yeni özelliği ile ses seviyesi de yükselecek

Netflix'in Android kullanıcılarının hizmetine sunduğu yeni özellik, ses seviyesini de gözler görülür şekilde iyileştiriyor. Böylelikle kullanıcılar, özellikle de konuşma seslerini gürültülü ortamlarda bile çok daha iyi bir şekilde anlayabilecekler. Netflix, yeni ses formatının kullanıcı deneyimini çok daha iyi bir hale getireceğini ifade ediyor.

Netflix'in yeni özelliğini kullanabilmek için, akıllı telefonunuzun işletim sisteminin en az Android 9 Pie olması gerekiyor. Eğer telefonunuz bu gereksinimi karşılıyorsa, Netflix'in güncellenip güncellenmediğini Google Play Store üzerinden kontrol edebilirsiniz.