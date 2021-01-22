Netflix, 6 Adımda Yabancı Dil Öğrenme Rehberi Yayınladı

Dünyanın önde gelen dijital yayın platformu Netflix, Türk kullanıcılar için özel olarak hazırlamış olduğu mini bir rehber yayınladı. Toplamda 6 adımdan oluşan bu rehber, kullanıcıların yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırması için hazırlanmış.

Yabancı dil öğrenmenin en zevkli ve kolay yollarından biri, şüphesiz televizyon başında film veya dizi izlemekten geçer. Yapımları orjinal dilinde dinleyip altyazı olarak kendi dilimizi seçtiğimiz zaman, öğrendiğimiz yabancı dilin yapısını, hangi kelimelerin ne anlama geldiğini ve cümlede hangi sırayla kullanmamız gerektiğini kolay bir şekilde öğrenebiliyoruz.

Yabancı dizi ve film denilince akla ilk gelen platformlardan birisi Netflix olur. Birçok dilde altyazı ve dublaj seçeneği sunan yayın plaftormu, kullanıcılarla yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırabilecek bir rehber hazırlamış. Biz de bu mini rehberi, dil becerilerinizi geliştirebilmeniz için sizlerle paylaşmak istedik.

Daha önceden aşina olduğunuz yapımlar, dil öğrenmenizi daha da kolaylaştıracaktır

Netflix’te her zevke ve yaşa uygun film, dizi, belgesel veya şov bulmanız mümkün. Ama eğer yeni bir yabancı dil öğrenmeye başladıysanız ya da pratik yapmak istiyorsanız, daha önceden izleyip beğendiğiniz bir yapımı tekrar izlemeye başlamanızda fayda var. Bu yapımın konusuna önceden hakim olacağınız için izlerken dil öğrenmeye çok daha rahat odaklanabilirsiniz.

Herhangi bir ülkenin adını yazarak arama yapabilirsiniz

Eğer daha önce izlemediğiniz bir yapım eşliğinde dil öğrenmek istiyorsanız ve ne izleyeceğinize karar vermekte zorlanıyorsanız, arama çubuğuna öğrenmek istediğiniz dilin konuşulduğu bir ülkenin adını (örneğin İspanya) yazabilirsiniz. Böylece o ülkede üretilen yapımları bir arada görebilir ve o anki modunuza göre seçim yapabilirsiniz.

Dublaj ve altyazı seçeneklerini farklı ayarlarsanız, kelimeler akılda daha kalıcı olacaktır

İzleyeceğiniz yapımı belirledikten sonra altyazı ve dublaj seçeneklerini ayarlamalısınız. Diyelim ki İtalyanca öğrenmek veya pratik yapmak istiyorsunuz. O zaman altyazıları İtalyanca, dublajı Türkçe veya dublajı İtalyanca, altyazıları Türkçe seçebilirsiniz. İzlemeye başlamadan önce, tercih ettiğiniz yapımın hangi dil seçenekleriyle sunulduğunu öğrenmek için netflix.com/browse/audio adresine de göz atabilirsiniz.

Altyazı seçeneklerini kişiselleştirebilirsiniz

Dil öğrenme deneyimini kolaylaştırmak için altyazı görünümünü kişiselleştirebilirsiniz. Bunun için netflix.com/SubtitlePreferences adresine girip sizin için en uygun altyazı fontunu, büyüklüğünü ve rengini belirleyebilirsiniz. Bu ayarları çocuk profillerinde yaparak çocuklarınızın dil öğrenmesini de kolaylaştırabilirsiniz.

Kullanışlı bir başka seçenek de sesli betimlemeleri aktif hale getirmek. Bu sayede öğrenmek istediğiniz dili konuşan insanların sözlü şekilde belirtilmeyen davranışları; örneğin beden dilini ve mimikleri nasıl betimlediklerini duyabilir ve öğrenebilirsiniz.

5 farklı kullanıcı profilini istediğiniz dillere göre ayırabilirsiniz

Unutmadan söyleyelim. Her Netflix hesabında 5 ayrı profil oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla eğer dil öğrenmek için her zaman kullandığınız profildeki altyazı ve dublaj ayarlarını değiştirmek istemiyorsanız, yeni bir profil oluşturabilir ve bu profilin ayarlarını öğrenmek istediğiniz dile göre yapabilirsiniz.

Farklı dillere ait yabancı yapımlar:

İngilizce - Stranger Things, Cobra Kai, Love is Blind

Fransızca - Call My Agent, La Revolution, Lupin

Portekizce - Girls from Ipanema, 3%, Airplane Mode

İspanyolca - Elite, Luis Miguel, Cable Girls,

Almanca - Dark, Babylon Berlin, We are the Wave

İtalyanca - Curon, The Life Ahead, The Beast

Korece - Crash Landing on You, It’s Okay to Not Be Okay, Kingdom

Japonca - Terrace House, Midnight Diner: Tokyo Stories, Alice in Borderland

Lehce - Ultraviolet, The Coldest Game, 1983

Hintçe - Sacred Games, Typewriter, Little Things

Konuyla ilgili olarak, Webtekno ekibi olarak hazırladığımız 'Sıfırdan İngilizce Öğrenebileceğiniz 5 Mobil Uygulama' başlıklı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.