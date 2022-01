Netflix'in sevilen gençlik dizisi Aşk 101, içinde yer alan şarkılarla da beğeni toplamıştı. Bugün sizlere bu efsane dizinin içinde yer alan şarkıları bölümler halinde listeleyeceğiz.

Netflix tarafından yayınlanan en ünlü Türk dizilerinden olan Aşk 101; gerek hikayesi, gerek oyunculukları gerekse de kamera açılarıyla çok beğenilmişti. Toplamda 2 sezon yayınlanıp final yapan dizide en çok beğenilen noktalardan biri de başarılı şarkı seçimleriydi. Gençlerin başından geçen olaylara odaklanan dizideki müzik seçimleri de bu gençlerin ruh hallerini yansıtmak için çok güzel bir araç olarak kullanılmıştı.

Her bölüm farklı şarkılarla kulaklarımızı bayram ettiren Aşk 101'de yer alan 20 şarkıyı sizlere sunacağız. Ayrıca listemizdeki şarkılara Spotify'dan da oynatma listesi olarak ulaşabilirsiniz. O zaman hazırsanız Mor ve Ötesi'nin "Daha Mutlu Olamam" şarkısından Michel Fugain & Le Big Bazar'ın "Une Belle Historie"sine kadar Aşk 101'de iki sezon boyunca çalınan tüm şarkılara bakalım.

Aşk 101 Spotify oynatma listeleri

Aşk 101 1. Sezonda bulunan şarkılar

1. bölümde yer alan şarkılar

Barış Manço - Aman Yavaş Aheste

Mavi Sakal - Başladım Yürümeye

Erkut Taçkın - Sevmek İstiyorum

Yavuz Çetin - Çok İstiyorum

Mehmet Güreli & Jehan Barbur - Sen ve Ben

The Clash - Should I Stay or Should I Go

2. bölümde yer alan şarkılar

Duman - İstanbul

Soul Sacrifice - Comatose Videoclip

Levent Yüksel - Onursuz Olmasın Aşk

Tampon - Sosyete

Tampon - Candy Castles

Tampon - Hortum

Tampon - Dolapdere

Tampon - Mavi Pembe

3. bölümde yer alan şarkılar

Mansur Ark - Maalesef

Mor ve Ötesi - Daha Mutlu Olamam

Arcadian Child - The March

Baba Zula - Bir Sana Bir de Bana

4. bölümde yer alan şarkılar

Adamlar - Acının İlacı

Bon Jovi - You Give Love a Bad Name

Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam

Siya Siyabend & Karagüneş - Sevda Emzirdim

Duman - Hayatı Yaşa

Athena - Senden Benden Bizden

5. bölümde yer alan şarkılar

Natalie Imbruglia - Torn

Tom Odell - Sirens

Mr. Big - Wild World

Chris Mathieu & Matthew Tod Naylor & Jonathan - Things i Love

6. bölümde yer alan şarkılar

Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana

Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış

3 Hürel - Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş

Pixies - Where Is My Mind

Cem Karaca - Ay Karanlık

Rigoletto Verdi - La Donna e Mobile

Sevim Deran - Hatırla Sevgili

7. bölümde yer alan şarkılar

Edith Piaf - La Foule

Franz Ferdinand - Take Me Out

Sufle - Pus

Emre Aydın - Afili Yalnızlık

Nina Simone - Feeling Good

Cem Karaca - Adsız

Şebnem Ferah - Bugün

8. bölümde yer alan şarkılar

The Cranberries - Ode To My Family

Yann Tiersen - Porz Goret

Athena - Kafama Göre

The Mayries - We are Young

Erkin Koray - Cemalım

Wayne Murray & Timothy Fleet - Love Show Me What to Do

Aşk 101 2. Sezonda bulunan şarkılar

1. bölümde yer alan şarkılar

Candan Erçetin - Umrumda Değil

Aechive - Fuck U

Athena - Kafama Göre

Leslie Bricusse - Feeling Good

2. bölümde yer alan şarkılar

Freedom Candlemaker - Astral Body

Sibel Can - Padişah

Cypress Hill - Insane in the Brain

Mavi Sakal - İki Yol

Claude Debussy - Clair De Luna

Duman - Senin Marşın

3. bölümde yer alan şarkılar

Parov Stelar - The Princess

Frederic Francois Chopin - Revolutionary

Müzeyyen Senar - Gamzedeyim Deva Bulmam

Duman - Yanıbaşımdan

4. bölümde yer alan şarkılar

Paolo Nutini - Iron Sky

Teoman & Şebnem Ferah - İki Yabancı

5. bölümde yer alan şarkılar

The Fieros - One Woman

Kamuran Akkor - Sev Yeter

Vega - Alışamadım Yokluğuna

Tempus Quartet - Winter / Vivaldi / Rock Con Violin Electrico

Füsun Önal - Senden Başka

Gogol Bordello - Start Wearing Purple

Ote & Stevens Ellis - Love Love Love

Kovacs - My Love

Eleni Era - Walk With Me

6. bölümde yer alan şarkılar

Michel Fugain & Le Big Bazar - Une Belle Historie

Ah Canım Ahmet - Ah Canım Vah Canım

Alfred Brendel

7. bölümde yer alan şarkılar

Athena - Arsız Gönül

Mansur Ark - Maalesef

8. bölümde yer alan şarkılar

Teoman - Güzel Bir Gün

Nev - Zor

Edith Piaf - Non, je ne regrette rien

Düş Sokağı Sakinleri - Manzaralar

Pinhani - Ben Nasıl Büyük Adam Olucam