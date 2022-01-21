Netflix tarafından yayınlanan en ünlü Türk dizilerinden olan Aşk 101; gerek hikayesi, gerek oyunculukları gerekse de kamera açılarıyla çok beğenilmişti. Toplamda 2 sezon yayınlanıp final yapan dizide en çok beğenilen noktalardan biri de başarılı şarkı seçimleriydi. Gençlerin başından geçen olaylara odaklanan dizideki müzik seçimleri de bu gençlerin ruh hallerini yansıtmak için çok güzel bir araç olarak kullanılmıştı.
Her bölüm farklı şarkılarla kulaklarımızı bayram ettiren Aşk 101'de yer alan 20 şarkıyı sizlere sunacağız. Ayrıca listemizdeki şarkılara Spotify'dan da oynatma listesi olarak ulaşabilirsiniz. O zaman hazırsanız Mor ve Ötesi'nin "Daha Mutlu Olamam" şarkısından Michel Fugain & Le Big Bazar'ın "Une Belle Historie"sine kadar Aşk 101'de iki sezon boyunca çalınan tüm şarkılara bakalım.
Aşk 101 Spotify oynatma listeleri
Aşk 101 1. Sezonda bulunan şarkılar
1. bölümde yer alan şarkılar
Barış Manço - Aman Yavaş Aheste
Mavi Sakal - Başladım Yürümeye
Erkut Taçkın - Sevmek İstiyorum
Yavuz Çetin - Çok İstiyorum
Mehmet Güreli & Jehan Barbur - Sen ve Ben
The Clash - Should I Stay or Should I Go
2. bölümde yer alan şarkılar
Duman - İstanbul
Soul Sacrifice - Comatose Videoclip
Levent Yüksel - Onursuz Olmasın Aşk
Tampon - Sosyete
Tampon - Candy Castles
Tampon - Hortum
Tampon - Dolapdere
Tampon - Mavi Pembe
3. bölümde yer alan şarkılar
Mansur Ark - Maalesef
Mor ve Ötesi - Daha Mutlu Olamam
Arcadian Child - The March
Baba Zula - Bir Sana Bir de Bana
4. bölümde yer alan şarkılar
Adamlar - Acının İlacı
Bon Jovi - You Give Love a Bad Name
Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam
Siya Siyabend & Karagüneş - Sevda Emzirdim
Duman - Hayatı Yaşa
Athena - Senden Benden Bizden
5. bölümde yer alan şarkılar
Natalie Imbruglia - Torn
Tom Odell - Sirens
Mr. Big - Wild World
Chris Mathieu & Matthew Tod Naylor & Jonathan - Things i Love
6. bölümde yer alan şarkılar
Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana
Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış
3 Hürel - Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş
Pixies - Where Is My Mind
Cem Karaca - Ay Karanlık
Rigoletto Verdi - La Donna e Mobile
Sevim Deran - Hatırla Sevgili
7. bölümde yer alan şarkılar
Edith Piaf - La Foule
Franz Ferdinand - Take Me Out
Sufle - Pus
Emre Aydın - Afili Yalnızlık
Nina Simone - Feeling Good
Cem Karaca - Adsız
Şebnem Ferah - Bugün
8. bölümde yer alan şarkılar
The Cranberries - Ode To My Family
Yann Tiersen - Porz Goret
Athena - Kafama Göre
The Mayries - We are Young
Erkin Koray - Cemalım
Wayne Murray & Timothy Fleet - Love Show Me What to Do
Aşk 101 2. Sezonda bulunan şarkılar
1. bölümde yer alan şarkılar
Candan Erçetin - Umrumda Değil
Aechive - Fuck U
Athena - Kafama Göre
Leslie Bricusse - Feeling Good
2. bölümde yer alan şarkılar
Freedom Candlemaker - Astral Body
Sibel Can - Padişah
Cypress Hill - Insane in the Brain
Mavi Sakal - İki Yol
Claude Debussy - Clair De Luna
Duman - Senin Marşın
3. bölümde yer alan şarkılar
Parov Stelar - The Princess
Frederic Francois Chopin - Revolutionary
Müzeyyen Senar - Gamzedeyim Deva Bulmam
Duman - Yanıbaşımdan
4. bölümde yer alan şarkılar
Paolo Nutini - Iron Sky
Teoman & Şebnem Ferah - İki Yabancı
5. bölümde yer alan şarkılar
The Fieros - One Woman
Kamuran Akkor - Sev Yeter
Vega - Alışamadım Yokluğuna
Tempus Quartet - Winter / Vivaldi / Rock Con Violin Electrico
Füsun Önal - Senden Başka
Gogol Bordello - Start Wearing Purple
Ote & Stevens Ellis - Love Love Love
Kovacs - My Love
Eleni Era - Walk With Me
6. bölümde yer alan şarkılar
Michel Fugain & Le Big Bazar - Une Belle Historie
Ah Canım Ahmet - Ah Canım Vah Canım
Alfred Brendel
7. bölümde yer alan şarkılar
Athena - Arsız Gönül
Mansur Ark - Maalesef
8. bölümde yer alan şarkılar
Teoman - Güzel Bir Gün
Nev - Zor
Edith Piaf - Non, je ne regrette rien
Düş Sokağı Sakinleri - Manzaralar
Pinhani - Ben Nasıl Büyük Adam Olucam