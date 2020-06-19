Dijital yayın platformu Netflix, üçüncü ve final sezonuna hazırlanan Alman menşeli orijinal dizisi Dark için son derece etkileyici bir özet fragmanı yayınladı. Yaklaşık üç dakika uzunluğundaki fragman, ilk iki sezonda neler olup bittiğini unutan izleyicilerin hafızalarını tazeliyor.

2014 yapımı Who Am I adlı filmi ile büyük bir beğeni toplayan İsviçreli yönetmen Baran bo Odar ve Alman senarist Jantje Friese ikilisinin imzasını taşıyan Dark, tartışmasız son yılların en çok izlenen Netflix dizilerinden bir tanesi.

Platformun kütüphanesine 2017 yılında giriş yapan ve kısa sürede Türkiye dahil pek çok ülkede kayda değer bir izleyici kitlesine ulaşan Alman dizi, üçlemenin son halkası ile hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor.

Yer, zaman, mekan ve kişi kavramlarını altüst eden, her bölümde kafaların yanmasına neden olan başdöndürücü bir olay örgüsüne sahip olan Dark, temelde zaman yolculuğu temasının işlendiği bilim kurgu türünde bir dizi. Netflix, dizinin kompleks anlatım tarzı nedeniyle ilk iki sezonda ne olduğunu unutan izleyiciler için yeni bir üçleme fragmanı yayınladı.

İlk iki sezonda korku ve bilim kurgu unsurlarını son derece etkili bir şekilde harmanlayan Dark, Winden adlı küçük bir kasabada yaşanan esrarengiz olayları merkezine alıyor. İzleyenlerin de bileceği gibi, giderek daha da derinleşen dejavu döngüsüne kasabada yaşayan iki çocuğun gizemli bir şekilde kaybolmasıyla birlikte girmiştik.

Dizide, dört ailenin üç nesil boyunca birbirine eklemlenen ve adeta içinden çıkılmaz bir kısır döngüye dönüşen yaşamlarına tanık oluyoruz. Zaten Dark’ın bu kadar kafa karıştırmasının altında da, hikayede çok fazla karakterin yer alması yatıyor. Oyunculuk, müzik, hikaye anlatımı ve sinematografi açısından oldukça başarılı bir dizi olan Dark, bilhassa zaman yolculuğu temasını sevenlerin muhakkak göz atması gereken bir yapım.

İlk iki sezonda kafalarda oluşan devasa soru işaretlerine cevap bulacağımız Dark’ın üçüncü ve final sezonu, 27 Haziran 2020 tarihinde yayınlanacak. Üçlemenin son döngüsü, her biri 60 dakika uzunluğunda olan sekiz bölümden oluşacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Netflix’in yayınladığı özet fragmanı ile başbaşa bırakalım.

Dark üçleme fragmanı