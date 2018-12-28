Netflix, DC Serisi Titans'ın Son Fragmanını Yayınladı

Şu an ABD'deki Netflix izleyicileri için yayında olan Titans için uluslararası fragman yayınlandı.

DC Sinematik Evreni'ni bir kuple daha genişletecek olan yeni Netflix yapımı Titans için gün sayıyoruz. ABD'deki kullanıcılar çoktan ilk sezonu bitirmiş olsa da dizi, ülkemizde ve tüm dünyada 11 Ocak'ta yayında olacak.

ABD'de sadece bir hafta içerisinde yaklaşık 15 milyon kişi tarafından izlenerek büyük bir başarıya imza atan Titans'ın ikinci sezonu da daha şimdiden onaylanmış durumda. Kırık notuyla bilinen Rotten Tomatoes'un diziye %82 ortalamayı layık gördüğünü düşünürsek bizleri oldukça başarılı bir yapımın beklediğini söyleyebiliriz.

Nightwing - Robin (Dick Grayson) rolünde Brendon Thwaites'ı izleyeceğimiz dizide Anna Diop, Teegan Croft, Ryan Potter ve Minka Kelly gibi önemli yıldızlar da yer alıyor. DC ve çizgi roman hayranları mısırlarını hazırlasın; 11 Ocak'ta ilk sezon Netflix'te yayında olacak.