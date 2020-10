Netflix'in yeni dizisi The Haunting: Bly Malikânesi'ndeki Flora karakterinin sürekli aynı repliği tekrar etmesi, seyircilerin sinirlerine dokunmuş gibi görünüyor. Tepkilerini sosyal medyada dile getiren bazı seyirciler, repliği dizi bittikten sonra bile içten içe duyduklarını ifade ediyorlar.

The Haunting of Hill House’ın 2. sezonu da diyebileceğimiz The Haunting of Bly Manor (The Haunting: Bly Malikânesi) geçtiğimiz cuma günü (9 Ekim) yayınlandı. Dizi, ikinci sezonu merakla bekleyenleri memnun etmeyi başarsa da, özellikle bir karakterin replikleri, geniş bir kitlenin sinirlerine dokunmayı başardı.

The Haunting: Bly Malikânesi’nde bulunan Flora adlı karakter, neredeyse diziyi izleyen herkesin dikkatini çekecek sıklıkta “perfectly splendid” (ziyadesiyle harikulade) ifadesini kullanıyor. Ancak Flora, bu repliği öylesine sık söylüyor ki önce sosyal medyada The Haunting: Bly Malikânesi’nin kendisinden fazla konuşulmaya başlanıyor, daha sonra ise The Haunting: Bly Malikânesi’nin resmi Twitter hesabı tarafından dahi ti’ye alınıyor.

The Haunting of Bly Manor Twitter hesabı, henüz 9 yaşındaki Amelie Bea Smith tarafından hayat verilen Flora karakterinin “perfectly splendid” repliğinin, diziyi izleyenler tarafından en fazla konuşulan konular arasında yer almasının ardından bir tweet attı ve “Oyunları sever misiniz? Flora her "perfectly splendid" dediğinde bardağınızı doldurun.” ifadelerini kullandı.

Netflix'in, "Ölmek, yok olmak değildir. "The Haunting: Tepedeki Ev"in yaratıcısının imzasını taşıyan bu gotik aşk öyküsü tüyler ürpertici sırlar barındırıyor." ifadeleriyle açıkladığı The Haunting: Bly Malikânesi'nin başrollerinde Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen ve Henry Thomas yer alıyor. Siz de Flora'nın "perfectly splendid" repliğini beyninize kazımasını isterseniz buraya tıklayarak dizinin Netflix sayfasına ulaşabilirsiniz.

Flora’nın “perfectly splendid” repliği için atılan bazı tweetler

“Eğer ufak bir kız çocuğu bana “perfectly splendid” derse ordan çığlık atar kaçarım herhalde.”

“perfectly splendid silemiyorum kafamdan sürekli beynimin içinde tekrar ediyor”

"Perfectly splendid! Yeminle küçük kıza ayar oldum ya, habire aklıma geliyor”

“küçük kız bir daha perfectly splendid derse ekranı yumruklucam”

“Sus sus daha yeni gitti kafamdan o ses sürekli "Perfectly splendid" duyuyorum”

The Haunting: Bly Malikânesi fragmanı