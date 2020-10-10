Netflix Türkiye, David Fincher'ın 6 yıl aradan sonra çektiği ilk uzun metrajlı filmi Mank'ten ilk fragmanı yayınladı. Senaryosunu ünlü yönetmenin babası Jack Fincher'ın kaleme aldığı yapım, önümüzdeki aralık ayında Netflix'te yayınlanacak.

Yedi, Dövüş Kulübü ve Ejderha Dövmeli Kız gibi birçok popüler yapımın yönetmenlik koltuğunda oturmuş David Fincher'ın yeni filmi Mank'ten ilk fragman geldi. Ünlü yönetmenin 2014 yılında yayınlanan Gone Girl'den bu yana ilk uzun metrajlı filmi olan Mank, 4 Aralık Cuma günü Netflix ekranlarında seyirciyle buluşacak.

İngiliz aktör Gary Oldman'ı ünlü senarist Herman J. Mankiewicz rolünde göreceğimiz filmin oyuncu kadrosunda Amanda Seyfried (Marion Davies), Lily Collins (Rita Alexander), Charles Dance (William Randolph Hearst), Arliss Howard (Louis B. Mayer), Tom Pelphrey (Joseph L. Mankiewicz), Sam Troughton (John Houseman), Ferdinand Kingsley (Irving Thalberg), Tom Burke (Orson Welles) gibi ünlü isimler yer alıyor.

Mank nasıl bir film?

Senaryosu ünlü yönetmen David Fincher'ın babası Jack Fincher tarafından Nisan 2003'te hayatını kaybetmeden önce kaleme alınan Mank'in hikayesi, sinema tarihinin en önemli ve en tartışmalı filmlerinden biri olarak kabul edilen Citizen Kane'in yazım sürecine ve filmin Oscar ödüllü Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'in hayatına odaklanıyor.

Çekimlerine 2019 Kasım ayında başlanan Mank, modern çağda siyah beyaz bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Oyuncu kadrosunda profesyonel isimleri bir araya Fincher, soundtrack kısmında da 2010 yılında "The Social Network" ile "En İyi Özgün Film Müziği Akademi Ödülü" kazanan Trent Reznor ve Atticus Ross ile birlikte çalışıyor.

Netflix tarafından yayınlanan film özeti ise şu şekilde: "1930'ların Hollywood'u, Orson Welles için Yurttaş Kane filminin senaryosunu bitirmeye uğraşan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz'in gözünden yeniden değerlendiriliyor."

David Fincher'ın uzun yıllar sonra çektiği ilk uzun metrajlı filmi olan Mank, 4 Aralık 2020'de Netflix'te yayınlanacak. Filmin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mank fragmanı: