Yayınlandığı andan itibaren son derece yoğun ilgi gören Emily in Paris, Netflix’in en çok izlenen 10 dizisi arasına girmeyi başardı. Türkiye de dahil olmak üzere yayınladığı ülkelerde büyük bir başarıya imza atan diziyi ikinci sezonu beklemeye başladılar.
Komedi ve drama türündeki Emily in Paris, iş için Paris’e taşınan Emily’nin hem iş hem de kişisel hayatında yaşadığı tatlı zorlukları anlatıyor. Paris’in güzel sokaklarını bol bol görebileceğiniz bu diziyi bitirenlerin ikinci sezonu beklerken göz atabilecekleri, benzer türde yapımlar da mevcut.
Netflix dizisi Emily in Paris Benzeri 12 dizi önerisi:
- Younger
- The Marvelous Mrs. Maisel
- Mozart in the Jungle
- The Bold Type
- Pushing Daisies
- Girlboss
- The Carrie Diaries
- Dynasty
- Selling Sunset
- Insecure
- The Good Place
- Crazy Ex-Girlfriend
Younger
- Yayın: 2015 - Halen
- Tür: Komedi, romantik
- IMDB: 7,8
- Rotten Tomatoes: %84
- Oyuncular: Sutton Foster, Miriam Shor, Hilary Duff
Emily in Paris benzeri dizi önerisi listemizin ilk sırasında 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Younger bulunuyor. Younger, 40 yaşında kocasından boşanmış ve iş hayatına geri dönmek isteyen Liza’nın yeniden gençleşme hikayesini anlatıyor. Bir barda tanıştığı çocuk tarafından hala genç olduğuna ikna edilen Liza, 20’li yaşlarının ortasında yaptığı çılgınlıkları tekrar tecrübe etmeye başlar.
The Marvelous Mrs. Maisel
- Yayın: 2017 - Halen
- Tür: Komedi, dram
- IMDB: 8,7
- Rotten Tomatoes: %88
- Oyuncular: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen
Amazon Prime Video üzerinden izleyebileceğiniz The Marvelous Mrs. Maisel, 1970’li yılların New York’unda geçiyor. Şehrin en lüks semtlerinden birinde kocası ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Maisel, aldatıldığını öğrenmesinin ardından daha önce hiç farkında olmadığı bir yeteneğini keşfeder ve sıklıkla gittiği barda stand-up gösterisi sergilemeye başlar.
Mozart in the Jungle
- Yayın: 2014 - 2018
- Tür: Müzikal, komedi, dram
- IMDB: 8,2
- Rotten Tomatoes: %94
- Oyuncular: Gael García Bernal, Lola Kirke, Saffron Burrows
Müzikle son derece iç içe olan bu dizi, New York Senfoni Orkestrası’nın yaşlı şefinin yerine genç bir adamın gelmesini ve orkestrada yaşanan değişiklikleri konu alıyor. Orkestra üyelerinin yaşadığı zorlukları eğlenceli bir dille ele alan bu diziyi Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.
The Bold Type
- Yayın: 2017 - Halen
- Tür: Komedi, dram
- IMDB: 8,0
- Rotten Tomatoes: %87
- Oyuncular: Katie Stevens, Aisha Dee, Meghann Fahy
The Bold Type, birbirinden güçlü üç iş kadının hayatını konu alıyor. Cosmopolitan dergisinin eski editörü Joanne Coles’dan ilham alan bu dizi, üç kadının stajyer editör olarak başladıkları iş hayatında zorlu basamakları bir bir aşma hikayelerini anlatıyor. Diziyi izlerken hem moda dünyasının ihtişamlı büyüsüne kapılıyor hem de iş hayatında yaşanılan zorluklara eğlenceli bir şekilde tanıklık ediyoruz.
Pushing Daisies
- Yayın: 2007 - 2009
- Tür: Komedi, dram, fantastik
- IMDB: 8,3
- Rotten Tomatoes: %96
- Oyuncular: Lee Pace, Anna Friel, Chi McBride
Pushing Daisies aslında eski bir dizi olsa da son derece ilgi çekici bir konuya sahip. Dizinin ana karakteri Ned, ölen insanları tek bir dokunuşla tekrar canlandırabiliyor ancak ikinci dokunuşunda onları geri dönüşü olmayan bir ölüme gönderiyor. Ned, bu yeteneği sayesinde dedektif Emerson ile iş birliği yapar ve cinayete kurban giden insanları hayata geri döndürerek katillerin yakalanmasını sağlar.
Girlboss
- Yayın: 2017
- Tür: Komedi
- IMDB: 7,0
- Rotten Tomatoes: %75
- Oyuncular: Britt Robertson, Ellie Reed, Johnny Simmons
Girlboss, Nasty Gal adlı Amerika’da ünlü bir giyim markasının sahibi Sophia Amoruso tarafından yazılmış aynı adlı otobiyografik romanın televizyon uyarlaması. Dizi, kendi işinin sahibi olmak isteyen genç bir kızın yaşadığı dramatik olayları, zorlukları ve komik olayları anlatıyor.
The Carrie Diaries
- Yayın: 2013 - 2014
- Tür: Komedi, romantik
- IMDB: 7,0
- Rotten Tomatoes: %86
- Oyuncular: AnnaSophia Robb, Austin Butler, Ellen Wong
Sex and the City dizisinin ve filmlerinin hayranlarının bu diziye de bayılacaklarına eminiz. Carrie Bradshaw’un Manhattan’da ünlü bi yazar olmadan önceki hallerini ve lise döneminde yaşadığı zorlukları, ilişkileri ve olayları merak edenler, The Carrie Diaries’e hemen başlayabilir.
Dynasty
- Yayın: 2017 - Halen
- Tür: Dram
- IMDB: 7,9
- Rotten Tomatoes: %78
- Oyuncular: Elizabeth Gillies, Rafael de la Fuente, Robert Christopher Riley
Entrikalarla dolu olan bu dizide Fallon Carrington, babasının enerji şirketinde terfi alarak kariyer yapmayı planlayan son derece hırslı bir genç kızdır. Bir gün hedeflerini gerçekleştireceğini düşünerek gittiği Atlanta’da babasının yeni eşi Cristal ile tanışır ve kadının bir para avcısı olduğunu düşünerek kurnazca planlar kurmaya başlar.
Selling Sunset
- Yayın: 2019 - Halen
- Tür: Reality TV
- IMDB: 6,2
- Rotten Tomatoes: %58
- Oyuncular: Mary Fitzgerald, Brett Oppenheim, Jason Oppenheim
Oppenheim Group adlı bir gayrimenkul şirketinde çalışan emlakçılar, Los Angeles’ta zengin insanlara lüks villa ve malikane satmak için uğraşırlar. Son derece kapışmalı pazarlıkların yaşandığı bu dizide hem emlakçıların iş hayatında yaşadığı entrikalar hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları drama son derece eğlenceli ve keyifli bir şekilde ele alınmış.
Insecure
- Yayın: 2016 - Halen
- Tür: Komedi, dram, romantik
- IMDB: 7,9
- Rotten Tomatoes: %80
- Oyuncular: Issa Rae, Yvonne Orji, Jay Ellis
YouTube fenomeni olan Issa Rae, Rolling Stones adlı dergi tarafından dünyanın en komik 23 insanı arasında gösterildikten sonra başrolünü oynadığı Insecure adlı dizinin yönetmen koltuğuna da oturarak insanlara siyahi bir kadının iş hayatında karşılaştığı ırkçılığı son derece komik bir dille anlatmaya başladı.
The Good Place
- Yayın: 2016 - 2020
- Tür: Komedi, dram, fantastik
- IMDB: 8,2
- Rotten Tomatoes: %89
- Oyuncular: Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil
Birbirinden komik ve absürt diyaloglara sahip The Good Place, 20-25 dakikalık bölümlerden oluşan son derece eğlenceli bir dizi. Dizi, öldükten sonra yanlışlıkla cennete giden ve burada durumu çaktırmayıp cennetin keyfini çıkarmaya çalışan Eleanor’u ve çevresindeki karakterleri konu alıyor.
Crazy Ex-Girlfriend
- Yayın: 2015 - 2019
- Tür: Müzikal, komedi
- IMDB: 7,8
- Rotten Tomatoes: %83
- Oyuncular: Rachel Bloom, Donna Lynne Champlin, Vincent Rodriguez III
Emily in Paris dizi listemizin son sırasında bir zamanlar yoğun ilgi gören Crazy Ex-Girlfriend bulunuyor. Dizinin baş kahramanı Rebecca, lise yıllarında Josh ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyi yıllar boyunca aklından çıkaramayan başarılı bir avukattır. Yıllar sonra Josh ile karşılaşınca aşkı için hem kariyerinden hem de yaşadığı ihtişamlı hayattan vazgeçmeyi göze alır.