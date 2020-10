Emily in Paris, Netflix'te yoğun ilgi gören komedi ve romantik türlerinde son derece tatlı ve kafa dinlendirici bir dizi. Diziyi bir solukta bitirenler için yine Emily in Paris tadında tatlı ve eğlendirici bir dizi öneri listesi oluşturmak istedik.

Yayınlandığı andan itibaren son derece yoğun ilgi gören Emily in Paris, Netflix’in en çok izlenen 10 dizisi arasına girmeyi başardı. Türkiye de dahil olmak üzere yayınladığı ülkelerde büyük bir başarıya imza atan diziyi ikinci sezonu beklemeye başladılar.

Komedi ve drama türündeki Emily in Paris, iş için Paris’e taşınan Emily’nin hem iş hem de kişisel hayatında yaşadığı tatlı zorlukları anlatıyor. Paris’in güzel sokaklarını bol bol görebileceğiniz bu diziyi bitirenlerin ikinci sezonu beklerken göz atabilecekleri, benzer türde yapımlar da mevcut.

Netflix dizisi Emily in Paris Benzeri 12 dizi önerisi:

Younger

The Marvelous Mrs. Maisel

Mozart in the Jungle

The Bold Type

Pushing Daisies

Girlboss

The Carrie Diaries

Dynasty

Selling Sunset

Insecure

The Good Place

Crazy Ex-Girlfriend

Younger

Yayın: 2015 - Halen

Tür: Komedi, romantik

IMDB: 7,8

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Sutton Foster, Miriam Shor, Hilary Duff

Emily in Paris benzeri dizi önerisi listemizin ilk sırasında 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Younger bulunuyor. Younger, 40 yaşında kocasından boşanmış ve iş hayatına geri dönmek isteyen Liza’nın yeniden gençleşme hikayesini anlatıyor. Bir barda tanıştığı çocuk tarafından hala genç olduğuna ikna edilen Liza, 20’li yaşlarının ortasında yaptığı çılgınlıkları tekrar tecrübe etmeye başlar.

The Marvelous Mrs. Maisel

Yayın: 2017 - Halen

Tür: Komedi, dram

IMDB: 8,7

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen

Amazon Prime Video üzerinden izleyebileceğiniz The Marvelous Mrs. Maisel, 1970’li yılların New York’unda geçiyor. Şehrin en lüks semtlerinden birinde kocası ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Maisel, aldatıldığını öğrenmesinin ardından daha önce hiç farkında olmadığı bir yeteneğini keşfeder ve sıklıkla gittiği barda stand-up gösterisi sergilemeye başlar.

Mozart in the Jungle

Yayın: 2014 - 2018

Tür: Müzikal, komedi, dram

IMDB: 8,2

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Gael García Bernal, Lola Kirke, Saffron Burrows

Müzikle son derece iç içe olan bu dizi, New York Senfoni Orkestrası’nın yaşlı şefinin yerine genç bir adamın gelmesini ve orkestrada yaşanan değişiklikleri konu alıyor. Orkestra üyelerinin yaşadığı zorlukları eğlenceli bir dille ele alan bu diziyi Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

The Bold Type

Yayın: 2017 - Halen

Tür: Komedi, dram

IMDB: 8,0

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Katie Stevens, Aisha Dee, Meghann Fahy

The Bold Type, birbirinden güçlü üç iş kadının hayatını konu alıyor. Cosmopolitan dergisinin eski editörü Joanne Coles’dan ilham alan bu dizi, üç kadının stajyer editör olarak başladıkları iş hayatında zorlu basamakları bir bir aşma hikayelerini anlatıyor. Diziyi izlerken hem moda dünyasının ihtişamlı büyüsüne kapılıyor hem de iş hayatında yaşanılan zorluklara eğlenceli bir şekilde tanıklık ediyoruz.

Pushing Daisies

Yayın: 2007 - 2009

Tür: Komedi, dram, fantastik

IMDB: 8,3

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Lee Pace, Anna Friel, Chi McBride

Pushing Daisies aslında eski bir dizi olsa da son derece ilgi çekici bir konuya sahip. Dizinin ana karakteri Ned, ölen insanları tek bir dokunuşla tekrar canlandırabiliyor ancak ikinci dokunuşunda onları geri dönüşü olmayan bir ölüme gönderiyor. Ned, bu yeteneği sayesinde dedektif Emerson ile iş birliği yapar ve cinayete kurban giden insanları hayata geri döndürerek katillerin yakalanmasını sağlar.

Girlboss

Yayın: 2017

Tür: Komedi

IMDB: 7,0

Rotten Tomatoes: %75

Oyuncular: Britt Robertson, Ellie Reed, Johnny Simmons

Girlboss, Nasty Gal adlı Amerika’da ünlü bir giyim markasının sahibi Sophia Amoruso tarafından yazılmış aynı adlı otobiyografik romanın televizyon uyarlaması. Dizi, kendi işinin sahibi olmak isteyen genç bir kızın yaşadığı dramatik olayları, zorlukları ve komik olayları anlatıyor.

The Carrie Diaries

Yayın: 2013 - 2014

Tür: Komedi, romantik

IMDB: 7,0

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: AnnaSophia Robb, Austin Butler, Ellen Wong

Sex and the City dizisinin ve filmlerinin hayranlarının bu diziye de bayılacaklarına eminiz. Carrie Bradshaw’un Manhattan’da ünlü bi yazar olmadan önceki hallerini ve lise döneminde yaşadığı zorlukları, ilişkileri ve olayları merak edenler, The Carrie Diaries’e hemen başlayabilir.

Dynasty

Yayın: 2017 - Halen

Tür: Dram

IMDB: 7,9

Rotten Tomatoes: %78

Oyuncular: Elizabeth Gillies, Rafael de la Fuente, Robert Christopher Riley

Entrikalarla dolu olan bu dizide Fallon Carrington, babasının enerji şirketinde terfi alarak kariyer yapmayı planlayan son derece hırslı bir genç kızdır. Bir gün hedeflerini gerçekleştireceğini düşünerek gittiği Atlanta’da babasının yeni eşi Cristal ile tanışır ve kadının bir para avcısı olduğunu düşünerek kurnazca planlar kurmaya başlar.

Selling Sunset

Yayın: 2019 - Halen

Tür: Reality TV

IMDB: 6,2

Rotten Tomatoes: %58

Oyuncular: Mary Fitzgerald, Brett Oppenheim, Jason Oppenheim

Oppenheim Group adlı bir gayrimenkul şirketinde çalışan emlakçılar, Los Angeles’ta zengin insanlara lüks villa ve malikane satmak için uğraşırlar. Son derece kapışmalı pazarlıkların yaşandığı bu dizide hem emlakçıların iş hayatında yaşadığı entrikalar hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları drama son derece eğlenceli ve keyifli bir şekilde ele alınmış.

Insecure

Yayın: 2016 - Halen

Tür: Komedi, dram, romantik

IMDB: 7,9

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Issa Rae, Yvonne Orji, Jay Ellis

YouTube fenomeni olan Issa Rae, Rolling Stones adlı dergi tarafından dünyanın en komik 23 insanı arasında gösterildikten sonra başrolünü oynadığı Insecure adlı dizinin yönetmen koltuğuna da oturarak insanlara siyahi bir kadının iş hayatında karşılaştığı ırkçılığı son derece komik bir dille anlatmaya başladı.

The Good Place

Yayın: 2016 - 2020

Tür: Komedi, dram, fantastik

IMDB: 8,2

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil

Birbirinden komik ve absürt diyaloglara sahip The Good Place, 20-25 dakikalık bölümlerden oluşan son derece eğlenceli bir dizi. Dizi, öldükten sonra yanlışlıkla cennete giden ve burada durumu çaktırmayıp cennetin keyfini çıkarmaya çalışan Eleanor’u ve çevresindeki karakterleri konu alıyor.

Crazy Ex-Girlfriend

Yayın: 2015 - 2019

Tür: Müzikal, komedi

IMDB: 7,8

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Rachel Bloom, Donna Lynne Champlin, Vincent Rodriguez III

Emily in Paris dizi listemizin son sırasında bir zamanlar yoğun ilgi gören Crazy Ex-Girlfriend bulunuyor. Dizinin baş kahramanı Rebecca, lise yıllarında Josh ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyi yıllar boyunca aklından çıkaramayan başarılı bir avukattır. Yıllar sonra Josh ile karşılaşınca aşkı için hem kariyerinden hem de yaşadığı ihtişamlı hayattan vazgeçmeyi göze alır.