Netflix Geeked Haftasında Duyurulan Oyunlar

Netflix, Geeked Haftası etkinliği kapsamında oyun servisine eklemeyi planladığı oyunları açıkladı. Gelin bu oyunlara birlikte göz atalım.

Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformlarının başında yer alan Netflix’in düzenlediği Geeked Haftası etkinliği geçtiğimiz pazartesi başlamış, dün sona ermişti. Bu etkinlik boyunca birçok yeni yapımdan fragmanlar ve yeni bilgiler paylaşılmıştı.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan platform geçtiğimiz aylarda mobil oyun sektörüne girerek tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Geeked Haftası etkinliğiyle de Netflix’in oyun hizmetine bu yıl gelecek bazı oyunlar duyuruldu. Halihazırda 22 oyunu servisinde bulunduran platform, yıl sonuna kadar bu sayıyı 50’ye çıkarmayı planladığını ifade etti. Bunun ardından da ‘The Queen’s Gambit’, ‘La Casa De Papel’ gibi popüler yapımlardan esinlenilen yeni oyunlar duyuruldu. Gelin Netflix’in oyun duyurularına beraber bakalım.

The Queen’s Gambit temalı satranç oyunu

Netflix, popüler dönem dizisi The Queen’s Gambit’ten esinlenen The Queen’s Gambit: Chess isimli br oyun çıkaracağını açıkladı. 2022 yılı içinde çıkması beklenen oyunla kullanıcıların, satranç dersleri alabileceği ve arkadaşlarıyla rekabet edebileceği aktarıldı. Oyunun Birleşik Krallık merkezli Ripstone tarafından geliştirildiğini de ekleyelim.

Shadow and Bone: Destines

Açıklamalara göre platformun fantastik türündeki popüler dizisi Shadow and Bone’dan (Gölge ve Kemik) esinlenen bir oyunu çıkacak. Shadow and Bone: Destines isimli RPG türündeki yapımla birlikte kullanıcıların en sevdiği karakterleri oyunda kullanabilecekleri ve Grishaverse dünyasını dolaşabilecekleri aktarıldı. Ayrıca Almanya merkezli Chimera tarafından geliştirilen ve yakın zamanda piyasaya sürülecek yapımda, oyuncuların yolculuklarının gidişatını etkileyecek kararlar vereceği de aktarıldı.

Reality şov Too Hot to Handle’ın da oyunu geliyor

Netflix, popüler reality şov Too Hot to Handle’ın da aynı isimli bir oyununun çıkacağını açıkladı. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen yapımın Hırvatistan merkezli Nanobit tarafından geliştirildiği aktarıldı.

La Casa De Papel’in de oyunu geliyor

Dev platform, ülkemizde de oldukça popüler olan suç dizisi La Casa De Papel’in de yeni bir mobil oyununun geleceğini duyurdu. Açıklamalara göre yakında çıkması beklenen oyunda kullanıcılar, Monaco’daki bir milyarderin kumarhanesini soymaya çalışacak. Yapımın Kolombiyalı şirket Killasoft tarafından geliştirildiği de açıklamalar arasında yer aldı.

Lucky Luna

Netflix, Lucky Luna isimli bir oyun da çıkaracağını açıkladı. Oyuncuların efsanevi tapınaklarda ve zindanların derinliklerine gezinmesini sağlayacak yapımın Kanadalı şirket Snowman tarafından geliştirildiği aktarıldı.

Desta: The Memories Between

Desta: The Memories Between isimli bir oyun da platforma geliyor. Kullanıcıların bir top oyunu aracılığıyla trajik aile olaylarının ve bozuk ilişkilerin üstesinden gelmesini gerektirecek yapımın, bu yıl içinde çıkacağı ve Birleşik Krallık merkezli Ustwo Games tarafından geliştirildiği açıklandı.

Poinpy

Dev platform, ayrıca Poinpy isimli bir oyunu da hizmetine ekleyecek. Dün eklendiği belirtilen yapımda, oyuncuların yukarı zıplayarak ekranın altında bulunan mavi bir canavarı beslemesi gerekecek. Açıklamalara göre ne kadar yükseğe çıkılırsa oyun o kadar zorlaşacak. Oyunun Japonya merkezli Orijo Fumoto tarafından geliştirildiğini belirtelim.

İklim krizine odaklanan oyun: Terra Nil

Netflix’in çıkaracağı bir diğer oyun ise Terra Nil. Açıklamalara göre bu yapım, iklim krizine odaklanacak ve strateji türünde olacak. Kullanıcıların arazileri ekolojik bir cennete dönüştüreceği belirtilen Terra Nil’in, Güney Afrika merkezli Free Lives tarafından geliştirildiği ifade edildi.

Reigns: Three Kingdom

Hizmete eklenen bir diğer oyun ise Çin’de kaleme alınan The Romance of the Three Kingdoms’tan esinlenen Reigns: Three Kingdom. Çin Han Hanedanı’nın son yıllarına odaklanacak oyunun Birleşik Krallık merkezli Nerial Limited tarafından geliştirildiği ifade edildi.

Wild Things: Animal Adventures

Netflix, bu yıl oyuncuların sevimli hayvanları kurtaracağı Wild Things: Animal Adventures isimli bir oyun da çıkaracak. Yapımın, ABD merkezli Jam City tarafından geliştirildiği ifade ediliyor.

Raji: Ancient Epic

Dev şirket ayrıca, Raji: Ancient Epic isimli oyunun da servisine ekleneceğini duyurdu. Macera türündeki bu oyun, Hindistan merkezli Nodding Head tarafından geliştirildi.

Spiritfarer

Son olarak Netflix, Spiritfarer isimli bir oyunun da ekleneceğini ifade etti. Bu yıl içinde platforma gelmesi beklenen yapımın Kanada merkezli Thunder Lotus Games tarafından geliştirildiği aktarıldı.