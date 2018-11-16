Netflix'ten Stan Lee'yi Anmak İçin Şık Bir Easter Egg

Stan Lee'nin ölümü sadece Marvel okurlarını değil hemen herkesi üzdü. Netflix çizgi roman dahisine saygılarını göstermenin çok ince bir yolunu bulmuş.

Stan Lee'nin ölümünün ardından Marvel, Disney, Fox gibi stüdyolar anma videoları yayınlamış, pek çok ünlü isim de sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini bildirmişti.

Netflix de ünlü çizgi roman yazarını anmak için bir yol buldu. Arama çubuğuna Excelsior! yazarsanız Netflix'te bulunan Marvel filmlerinin listesine yönlendiriliyorsunuz. Bunlara Daredevil ve Jessica Jones gibi diziler ve Thor, Captan America gibi filmler de dahil.

Excelsior! sözcüğü Stan Lee tarafından çok sık kullanılan bir sözcüktü. Çizgi romanların sonundaki mektup köşelerinden attığı tweetlere kadar her yerde bu sözcüğü kullanan Lee, sözcüğün anlamını "daha büyük gurura doğru ileriye ve yukarıya ilerlemek" olarak açıklıyordu.