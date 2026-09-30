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Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

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Türkiye'de eylül boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız eylül ayında en çok hangi filmler izlendi?

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Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Zirvede geçen ay olduğu gibi Mubi'deki "Nasıl Seks Yapacağız?" yer alıyor. Ancak daha çıkalı bir hafta olan Prime Video filmi Aşk Hipotezi ona çok yaklaşmış. Sonrasında ise Harry Potter ve Ateş Kadehi yer alıyor.

Türkiye’de geçen ay en çok izlenen filmler

  1. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  2. Aşk Hipotezi - Prime Video
  3. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  4. Dayanılmaz Çekim - Prime Video
  5. İyi ki Aldatılmışım - Netflix
  6. Son Gün Doğumu - Prime Video
  7. 365 Gün - Netflix
  8. Sultana - Prime Video
  9. Hizmetçi - TV+
  10. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - HBO Max & TV+

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