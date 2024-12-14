Netflix, çok sevilen yapımları Squid Game, Bridgerton ve Spellbound için şömine gösterileri oluşturdu. Birer saat uzunluğundaki gösteriler, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, dikkat çeken bir projeye imza attı. Platform, üç popüler yapımı için şömine gösterisi başlattı. Hayata geçirilen proje, Netflix kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Netflix'in şömine gösterileri, Squid Game, Bridgerton ve Spellbound temalarına sahipler. Hepsi de bir saat uzunluğunda olan şömine görüntüleri, arka planda söz konusu yapımlarla ilgili detaylara ev sahipliği yapıyorlar.

Netflix'in Squid Game temalı şömine videosu böyle görünüyor

Netflix'in Squid Game temalı şömine gösterisi, dizinin ikonik bebeğine ve muhafızların minyatür versiyonlarını gösteriyor. Bridgerton ve Spellbound temalı şömine gösterilerinde de yine yapımlarla ilgili detaylar yer alıyor.

Eğer siz de televizyonda şömine izlemeyi sevenlerdenseniz yapmanız gereken tek şey Netflix'te "şömine" araması yapmak. Ya da "Squid Game: Şömine Keyfi" gibi aramalarla da içeriklere ulaşabilirsiniz.