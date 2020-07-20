Netflix: Türkiye'deki Üyelerimize Bağlılığımızı Sürdürüyoruz

Netflix'in Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yönelik konuşan bir Netflix sözcüsü, Türkiye'den ayrılmayı düşünmediklerini gösteren açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın servisi olan Netflix, son günlerde Türkiye’nin en çok konuştuğu gündem maddeleri arasında yer alıyor. Zira gazeteci Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile Netflix’in Türkiye’den çekilebileceğini iddia etmişti.

Bu iddia, Netflix-RTÜK görüşmelerinde işlerin yolunda gitmediğini düşündürürken, Netflix’in Türkiye’deki bir sonraki orijinal yapımı Şimdiki Aklım Olsaydı’nın iptal edilmesi, iddiaları desteklemişti. Ayrıca dizinin senaristi Ece Yörenç, dizinin iptal edilme nedeni ile ilgili iddiaları da doğrulamıştı.

Kısa süre önce Mahir Ünal’ın “#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum.” açıklamasıyla Netflix’in Türkiye’de kalacağını ima etmişti.

Mahir Ünal’ın bu açıklamalarının ardından “Netflix gidiyor mu kalıyor mu?” tartışmaları bir kez daha gündeme gelirken bir Netflix sözcüsü, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz.” diyerek Netflix’in Türkiye’den ayrılma gibi bir durumunun olmadığını belirtmiş oldu.

Netflix sözcüsünün, Türkiye'den ayrılmayı düşünmediklerini gösteren açıklaması

“Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”