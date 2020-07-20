Netflix, The Old Guard'ın Tahmini İzlenme Sayısını Açıkladı

Netflix, The Old Guard'ın ilk dört hafta sonunda 72 milyon izlenmeye ulaşacağını ve en popüler yapımlarından biri olacağını açıkladı. Netflix, orijinal yapımının ilk 10 gündeki izlenme sayısını ise açıklamadı.

Dünyanın en popüler dizi ve film yayın platformu olan Netflix, şu sıralar daha çok Türkiye’den çekileceği yönündeki iddialar ile gündeme geliyor. Bununla birlikte Netflix, yoğun gündem arasında yeni yapımlarını da bir bir yayınlamaya devam ediyor.

Yaklaşık iki hafta önce başrolünde Charlize Theron’un yer aldığı yeni orijinal yapımı The Old Guard’ı aboneleriyle buluşturan Netflix, hafta sonu Twitter üzerinden gerçekleştirdiği açıklama ile ‘ölümsüzlük’ temalı filminin kütüphanesindeki en çok izlenen yapımlar arasına girdiğini belirtti.

Netflix, The Old Guard'ın ilk 4 hafta sonunda 72 milyon izlenmesini bekliyor

Netflix, bazı popüler yapımlarının izlenme sayılarını ilk dört hafta sonunda açıklıyor. The Old Guard’ın 10 Temmuz’da yayınlandığını düşünürsek henüz ilk 4 haftalık sonuçların henüz ortada olmadığını açıkça ifade edebiliriz. Yine de Netflix, tahmini izlenme sonuçlarını açıklamış durumda.

Netflix’in açıklamasına göre The Old Guard, ilk dört hafta sonunda 72 milyon abone tarafından izlenmiş olacak. Bu da aksiyon dolu filmin, Netflix kütüphanesindeki en popüler yapımlardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

Netflix’in yine geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği açıklamaya göre en çok izlenen yapım, 99 milyon izlenme ile bir başka aksiyon filmi Extraction. Netflix kütüphanesindeki en çok izlenen ‘orijinal’ filmleri buradan inceleyebilirsiniz.

The Old Guard fragman