Yaklaşık üç yıllık aranın ardından yeniden dönüş yapacak Stranger Things'in dördüncü sezonunun ilk fragmanı yayımlandı. Fragman, yeni sezona dair heyecanı daha da alevlendirdi.

Stranger Things hayranlarının 3 yıllık beklentileri en sonunda önümüzdeki haftalarda sona erecek. Popüler bilim kurgu dizisi, sevilen karakterleriyle ve merak uyandıran bir sezon bitişinin ardından mayıs ayında yeniden dönecek. Dizinin dönüşüne az bir zaman kala akıllardaki soru işaretleri artmaya devam ederken, bugün dizinin yeni sezonundan ilk fragman geldi.

Netflix tarafından yayımlanan dördüncü sezon fragmanı, üç senelik hasret ve en uzun sezon olmaya hazırlanan sezonun beklentilerini karşılayacak şekilde 3 dakikalık uzunluktaydı. Birbirinden ayrılan üç ailenin bir şekilde ortak bir hikâyede buluştuğu yeni sezonun fragmanı şu şekildeydi:

Stranger Things dördüncü sezon fragmanı:

Henüz bugün yayımlanan yeni detaylar, Stranger Things’in dördüncü sezonunun bir saatten kısa bölümlere sahip olmayacağını ve en uzun sezon olacağını gösteriyordu. Ayrıca dizinin yaratıcıları, doğrudan kendi paylaştıkları açıklamada yeni sezonda Upside Down’ın tam olarak ne olduğunun da açıklanacağını paylaşmışlardı.

Stranger Things'in dördüncü sezonu, 27 Mayıs'ta Netflix'te yayımlanacak.