Netflix, servislerini dünyada en uygun fiyatlı kullanan ülke olan Türkiye'ye bu sabah itibarı ile zam uyguladığını duyurdu.

Netflix, Türkiye'de en çok sevilen ve kullanılan çevrimiçi yayın servislerinden bir tanesi. Özellikle ilk Türk orijinal Netflix yapımı Hakan: Muhafız'dan sonra platforma olan ilgi bir kat daha artmış, bu yapım sonrası yeni üyeliklerin sayısında da belirgin bir artış yaşanmıştı. Dünya genelinde Netflix'i en uygun kullanan ülke olduğumuzla ilgili daha önce bir haber paylaşmıştık. Yeni fiyatlar sonrası bu unvana sahip olmaya devam edebiliriz fakat 'zam' olgusunun, kullanıcıların en sevmediği durumlardan bir tanesi olduğunu söylememize gerek yok.

Önce Netflix'in Türkiye için belirlediği eski fiyatları hatırlayalım:

Temel: 15,99 TL

Standart: 27,99 TL

Özel: 39,99 TL

Yeni fiyatlar cebinizi pek yakmayacaktır fakat yine de zam zamdır. Şimdi de yeni fiyatlara bakalım:

Temel: 19,99 TL

Standart: 33,99 TL

Özel: 49,99 TL

Bunların yanı sıra Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu daha bulunuyor. Bu da Netflix'in uygulanacak zammın ne kadar olacağı konusunda bir netleştirme çabası içerisinde olduğu şeklinde yorumlanıyor.

GÜNCELLEME

Öncelikle şu bilgiyi vereyim; geçtiğimiz ay iptal ettiğim Netflix üyeliğimi tekrar başlatmak istediğimde eski fiyatları gördüğümü fark ettim. Yani şu an için bir zam durumu söz konusu değil.

Netflix, kendileriyle zam konusunda iletişim kuran Sözcü'ye şu resmi açıklamayı yapmış:

“Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”

Dolayısıyla bir fiyat güncellemesi var, evet, fakat şu an tüm kategorilerdeki fiyatlar eski halinde.