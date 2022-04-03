Geçtiğimiz hafta düzenlenen Oscar Ödüllerinde komedyen Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith'e yönelik bir hamle de Netflix'ten geldi. Dev platform, 53 yaşındaki aktörün yeni filmi 'Fast and Loose'un prodüksiyonunun durdurulduğunu açıkladı.

Bu yıl 94’üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri, akılalmaz bir olaya sahne olmuştu. 53 yaşındaki ünlü oyuncu Will Smith, tören sırasında eşiyle ilgili bir şaka yapan komedyen Chris Rock’ı sahneye çıkarak tokatlamış; bunun ardından da küfürlü bir şekilde onu uyarmıştı. Tarihe geçen bu olay, tüm dünyanın filmler ve ödüllerden ziyade Will Smith’i konuşmasına neden olmuştu.

King Richard filmiyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülen Smith, olayın ardından Instagram’dan özür dilemişti. Chris Rock da açıklamalarında hâlen yaşananları algılamaya çalıştığını, zamanı gelince konu hakkında konuşacağını ifade etmişti. Ayrıca Smith, kendisini yaşananlardan dolayı kınayan ve soruşturma başlatan Sinema Bilimleri Akademisi’nden dün yaptığı bir açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. Şimdi ise ünlü aktöre yönelik bir hamle dev yayın platformu Netflix’ten geldi.

Netflix, ‘Fast and Loose’ filminin prodüksiyonunu durdurdu

İlk olarak Hollywood Reporter tarafından bildirilen haberlere göre önde gelen sinema ve dizi platformu Netflix, Oscar töreninde yaşananlardan sonra Will Smith’in yeni filmi ‘Fast and Loose’un prodüksiyonunu durdurma kararı aldı. Ayrıca bu filmin yönetmeni David Leitch’in törende yaşanan olaylardan önce yapımdan ‘Fall Guy’ filmine geçmek için ayrıldığını da belirtelim. Bunun ardından Netflix, yapım için yeni bir yönetmen arayışına girmişti; ancak Smith’in karıştığı olay filmin askıya alınmasına neden oldu.

Suç ve aksiyon türündeki ‘Fast and Loose’ filminin prodüksiyonunun devam edip etmeyeceği, Netflix’in Smith yerine başkasını bulup bulmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Smith’in bir saldırı sonrası hafızasını kaybeden ve gizemli bir şekilde kendini Meksika’da bulan bir karakteri canlandırması beklenen yapım, hem CIA ajanı hem de uyuşturucu baronu olan bu karakterin geçmişini keşfetmesine odaklanacaktı.

Bu durum, Will Smith’in tokadının nasıl sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Ünlü aktörün yakın zamanda Apple TV+’a ait ‘Emancipation’ isimli bir filmi çıkacak. Şu an post-prodüksiyon aşamasında olan ve ödül törenlerinde iyi bir aday olabileceği ifade edilen yapımın yaşanan olaydan etkilenip etkilenmeyeceği de merak konusu olmuş durumda. Bunun yanı sıra Smith’in, diğer projelerde yer almasının şüpheli olma ihtimalinin de bulunduğunu söylemek gerek.