94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde sunucu Chris Rock'a tokat atarak dünyanın gündemine oturan Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu açıklamalarında olay hakkındaki üzüntüsünü dile getirerek şiddetin mantığın önüne geçmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde sinema dünyasının en önde gelen ödül töreni olan Oscar Ödülleri’nin 94’üncüsü düzenlenmişti. Ancak bu tören, filmlerden ziyade başka bir olayla gündeme oturmuştu. 53 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Will Smith, sahnede eşiyle ilgili şaka yapan komedyen Chris Rock’ı tokatlamış ve bunun ardından küfürlü bir şekilde onu uyarmıştı.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu olay hemen dünya gündemine oturdu. King Richard filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Will Smith, olaydan bir gün sonra Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı ve hem töreni düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden hem de Chris Rock’tan özür diledi. Ayrıca 57 yaşındaki Rock da geçtiğimiz günlerde sahneye çıkmış, olayı hâlen algılamaya çalıştığını söylemişti. Şimdi ise Will Smith’ten olay ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Will Smith, Akademi üyeliğinden istifa etti, peki bunun sonucunda ne olacak?

Öncelikle Akademi’nin yakın zamanda konuyla ilgili bir disiplin soruşturması başlattığını ve Smith’i kınadığını belirtelim. Yetkililer, yaptıkları açıklamalarda olaydan sonra Will Smith’e salonu terk etme uyarısında bulunulduğunu; ancak oyuncunun bunu reddettiğini de açıklamalarına eklemişti. Ayrıca Akademi’nin Smith’e nasıl yaptırımlar uygulayacağı, üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağı merak konusuydu.

Akademi’den böyle bir karar beklerken geçtiğimiz saatlerde Will Smith’ten yeni açıklamalar geldi. 53 yaşındaki aktör, Akademi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Kurulun vereceği diğer cezaları da kabul edeceğini söyleyen Smith, Akademi’nin güvenine ihanet ettiğini, Chris Rock’ı, onun ailesini ve milyonlarca izleyiciyi yaraladığını ve törende yer alan diğer adayların kazandıkları ödülün üzerine gölge düşürdüğünü belirterek kırgın olduğunu ifade etti. Şiddetin mantığın bir daha önüne geçmemesini sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Peki, Smith’in istifası ne anlama geliyor?

King Richard filmiyle kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünü elinde tutabilecek

Gelecekteki Oscar Ödül Törenlerine katılmaya devam edebilecek

Önümüzdeki yıllardaki törenlerde tekrar aday gösterilebilecek

Artık Oscar ödülleri için yapılacak oylamaya katılamayacak

Bu açıklamaların ardından da Akademi başkanı David Rubin’den de bir açıklama geldi. Will Smith’in Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifasını kabul ettiklerini belirten Rubin, ünlü oyuncu üzerindeki disiplin soruşturmasının 18 Nisan’daki yönetim kurulu toplantısına kadar devam edeceğini ifade etti.