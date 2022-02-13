Jack Dorsey'in ilk tweet'ini 2,9 milyon dolara sattığı NFT platformu Cent, işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu karara sebep olarak ise platformdaki sahte ve intihal edilmiş NFT satışlarının artması gösterildi.

Çoğumuzun bildiği gibi internet ortamlarında yer alan varlıkların blok zincirine işlenerek bir nevi dijital olarak sertifikalandırılması anlamına gelen NFT’ler her gün daha da fazla insana ulaşıyor. Sizlerle daha önce paylaştığımız haberlerde yemek sektöründen müzik sektörüne kadar birçok dev şirketin bu konudaki yatırımlarının arttığını aktarmıştık.

Ancak NFT’ler, bazı olumsuz dolandırıcılık, sahtecilik gibi durumların oluşmasına neden olabiliyor. NFT pazar yerleri de bu tarz haberlerin ortaya çıktığı yerlerin başında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük NFT pazarı OpenSea’nin platformda yer alan NFT’lerin %80’inden fazlasının sahte olduğunu açıkladığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de bir başka dev NFT platformu, satışlarını askıya aldığını açıkladı.

Cent isimli NFT pazarı işlemlerini askıya aldı

Geçtiğimiz yıl Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in ilk tweet’ini 2,9 milyon dolara NFT olarak sattığı pazar yeri olan Cent, platformda bulunan bazı NFT’lerin sahte ve intihal edilmiş olduğunu ve bu token’ların satışının hızla yaygınlaştığını açıkladı. Bunun ardından da platformda gerçekleşen işlemlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

CEO Cameron Hejazi de cuma günü yaptığı açıklamalarda 6 Şubat tarihinde platformdaki alım satım işlemlerinin durdurulduğunu kaydetti. Bu tarz sorunların Web 3.0’ın en büyük problemi olabileceğine dikkat çeken CEO, yakında kendi platformunun bu tarz suçlarla mücadele etmek ve işlemleri tekrar açmak için ‘merkezi kontrol’ sistemleri kullanmaya başlayabileceğini vurguladı

Son olarak intihal edilerek oluşturulan, NFT kopyalarının satılmasının bu karara neden olduğunu belirten Hejazi, Cent üzerinde gerçekleşen her işlemin durdurulmadığını da açıklamalarına ekledi. Hangi işlemlerin durmadığı sorulduğunda ise, tweet’ler gibi NFT’lerin satılmasını sağlayan ve ‘değerli ürünler’ olarak adlandırılan NFT’lerin alım satım işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.