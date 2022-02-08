Bir süredir NFT satışları yapan karikatürist Yılmaz Aslantürk, OpenSea hesabının hacklendiğini ve satışlardan elde ettiği tüm gelirin hackerlar tarafından çalındığını açıkladı. Aslantürk, bu olayın ardından NFT dünyasına veda ettiğini söyledi.

Yaptığı çizimleri NFT haline getirip bu işten bir süredir para kazanan karikatürist Yılmaz Aslantürk (Otisabi), NFT satışları yaptığı OpenSea hesabının hacklendiğini duyurdu. Twitter'dan açıklamalarda bulunan karikatürist, bu olay üzerine NFT dünyasından ayrıldığını söyledi. Aslantürk'ün yaptığı açıklamalara göre ne OpenSea ne de ödeme aldığı Metamask, konuyla ilgili yardımcı olmayı kabul etmiş durumda.

Yılmaz Aslantürk tarafından yapılan açıklamalarda, OpenSea hesabı ile birlikte NFT'lerden kazandığı tüm paranın da çalındığını açıkladı. Karikatürist, neler yaşandığını tüm detaylarıyla açıklamadı ancak anlattıkları, Aslantürk'ün sahte bağlantı benzeri bir yöntemle hacklendiğini düşündürüyor.

Yılmaz Aslantürk'ün yaptığı açıklama şöyle:

"OpenSea'deki hesabım hacklendi ve sattığım NFT'lerden kazandığım tüm param çalındı. Ne OpenSea ne de Metamask cevap verdi. Sadece destek sayfalarındaki linki gönderdiler o kadar. Henüz yolun başındayken veda ettim NFT dünyasına. İşin kötüsü sayfamdaki işler satıldıkça hırsızın cüzdanına girecek. Çünkü oradaki işleri silmek de paralı. 6 ay sonra otomatik olarak silinecek."

Yaşanan hack ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Ancak bilgisayar korsanlarının son dönemlerde NFT dünyasına ayrı bir önem verdiğini de söylemek gerek. Örneğin geçtiğimiz günlerde de dijital ortam sanatçısı Alemşah Öztürk'ün OpenSea hesabı da saldırıya uğramıştı. Öztürk, 42 Ethereum kaptırdığını açıklamıştı. 42 Ethereum'un bu makalenin yazıldığı an itibarıyla değeri, 130.895 dolar...