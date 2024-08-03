Isparta gülleriyle yarattığı markasını dünyaya tanıtma yolunda ilerleyen Gülşah Gürkan, kendi ürünlerini en az 10 ülkeye ihraç ediyor. Bu noktaya gelene kadarki serüveni ise ilham verici.

Bir aile şirketinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Gülşah Gürkan, kozmetik ve parfüm markalarına gül özleri tedarik ediyor ve kendi markasını farklı ülkelere ihraç ediyor.

Isparta gülüni hammadde yaparak kurduğu “gülsha” markasının sahibi Türk kadın girişimci Gülşah Gürkan’ın gül sektöründeki etkileyici hikâyesi sizlerle…

Ailesi de gülcülükle uğraşıyordu.

Gülşah Gürkan, güllerin içine doğmuş diyebiliriz. İsminden bile anlıyor olmalısınız. Çocukluğu gül bahçelerinin içinde geçmiş ve gülün üretim sürecine birebir şahit olmuş. Gülün olumlu etkilerini de deneyimleri ve gözlemleri sayesinde anlamış.

Gülcülüğe olan ilgisindeki en önemli kişi ise dedesiymiş. Isparta’daki gülcülüğü destekleyen önemli kişilerden biri olan dedesi, yurt dışı ziyaretlerinde Gülşah Gürkan’ı da yanında götürüyormuş.

Eğitimini İngiltere’de tamalayan Gürkan, makine mühendisi olarak mezun olduktan sonra Türkiye’ye dönerek danışmanlık ve perakendecilik sektörlerinde çalışmış. İş hayatı boyunca pek çok deneyim kazandıktan sonra 2000 yılında aile mesleği olan gülcülüğe adımını atmış.

Ailesinden kalan gülcülük mirasını devralmış.

Aile mesleğini taşımaya devam eden Gürkan, işleri büyüterek ve yeni projelere imza atarak devam ederken bir yandan sıfırdan bir şeylere başlamayı planlıyormuş. Gül hakkında deneyimini ve bilgisini yanına alarak kendi markasını kurmaya karar vermiş.

“gülsha” isimli markasını 2011 yılında kurmasından itibaren hedefi, Isparta sınırlarını aşarak dünya çapında bir kozmetik markası hâline gelmekmiş. “Rosa Damascena” türündeki, dünyada sık rastlanmayan gülü kullanmış ve Fransız cilt bakım uzmanları ile çalışarak kendi serisini çıkarmış.

Cironun büyük bir kısmını ihracat oluşturuyor.

Kendi markasını yurt dışına ihraç etmesinin yanı sıra dünyaca ünlü kozmetik markalarına gül yağı ve gül suyu gibi hammadde satışına da devam ediyor. Hatta söylediğine göre cironun %70’ini yurt dışı oluşturuyor. 2022 senesinde ihracatı, 4.5 milyon euro’ydu.

Gülşah Gürkan, kendi deneyimini şu sözlerle anlatıyor:

“En başından beri gülsha’nın bir dünya markası olmasını hedefledim. Amacımız, Türk gülüne sahip çıkarak Ispartalı kadınların güzellik sırrını tüm dünyaya yaymak. İş hayatında zorluklar yaşasam da motivasyonumu kaybetmedim de işimi geliştirmeye odaklandım. Farklı konularda kendimi geliştirerek bu noktaya geldim. Bana “Yapamazsın.” diyenlere kulağımı tıkadım. Kadın girişimciliği desteklemek için kamusal ve özel sektörde pek çok gelişme var. Kozmetik sektörü daha çok kadına hitap ettiğinden benim için avantaj sağladı.”

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