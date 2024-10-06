Mühendislik denince akla ilk gelen isim olan Nikola Tesla, yine şaşırtmayacak bir şeyi önceden öngörmüş olabilir mi? Evet, bu kez de akıllı telefonlar!

Yaşadığı dönemde yaptıklarıyla adını tarihe kazıyan Tesla, yokken bile buluşları ve fikirleriyle akıllarda yer ediyor.

Kendi buluşları yetmiyormuş gibi bir de yüzyıllar öncesini öngörerek akıllı telefonların tahmininde bulunmuş! Peki nasıl?

1926'da gelecekteki iletişim teknolojileriyle ilgili bazı dikkat çekici öngörülerde bulunan Tesla, bir röportajında bundan bahsetmiş.

30 Ocak 1926’da Collier’s adlı bir dergiye verdiği röportajında, insanların kablosuz teknoloji sayesinde çok uzak mesafelerde bile anında iletişim kurabileceğini söylüyor. Kendisi ile söyleşiyi gerçekleştiren kişi ise John. B. Kennedy isimli bir gazeteci.

Collier’s, 1888’den 1957’ye kadar yayın hayatını sürdürmüş bir yaşam dergisi. Bu dergide verdiği röportajında da Tesla, "dünya çapında bir kablosuz sistem" fikrinden bahsederek modern kablosuz cihazlar, özellikle de akıllı telefonlar gibi teknolojilerin temellerini atacak bir vizyondan bahsediyor.

Kablosuz ağın uygun bir şekilde kullanıldığında neler olacağından bile bahsetmiş.

“Mesafeden bağımsız olarak birbirimizle iletişimde olabileceğiz ve insanlar bunu ceplerinde taşıyacak.” derken gerçekten de akıllı telefonlara yaptığı atıfı anlamak mümkün. Gerek yaşadığı dönem gerekse sonrasına bıraktığı düşünceleriyle tam bir fütürist olan Tesla, gelecek yıllar için âdeta spoiler vermiş.

1898’de sürücüsüz otomobilleri de tahmin ettiğini göz önüne alırsak ne kadar ileri görüşlü ve dahiyane fikirlere sahip bir bilim insanı olduğunu anlayabiliyoruz. Keşke hayatta olduğu zamanlar da fikirlerine bu denli değer verilseydi…

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: