Nintendo'nun merakla beklenen el konsolu Nintendo Switch 2, uzun süren bekleyişin ardından an itibarıyla Türkiye'de satışa açılmış durumda. Tabii fiyatı heyecanınızı örseleyebilir.

Global fiyatlarının açıklanmasından bu yana Türkiye'ye ne zaman ve hangi fiyattan geleceği büyük merak konusu olan Nintendo Switch 2 nihayet ülkemizde de satışa açıldı ve resmî distribütör garantili olarak Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı açıklanmış oldu.

Sayısız spekülasyon ve sızıntıların ardından Nintendo nihayet 2 Nisan tarihinde Nintendo Switch 2'nin sır perdesini aralamış ve konsolunu tanıtmıştı. Yapılan tanıtımda Avrupa fiyatı 470 euro olarak açıklanırken, çıkışa özel paket olan Mario Kart Bundle paketi ise 510 euro olarak belirlenmişti.

Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı 36.999 TL

Bugün itibarıyla Gizala üzerinden resmî distribütör garantili olarak Türkiye'de satışa açılan Nintendo Switch 2'nin fiyatı 36.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Mario Kart Bundle'ı satın almak isterseniz fiyat 39.999 TL'ye yükseliyor. Gizala her ne kadar ön sipariş ibaresini kullanmamış olsa da bu satışın ön sipariş sürecini kapsadığını belirtelim.

Nintendo daha önce global dağıtımlar için 5 Haziran tarihini işaret etmiş olsa da Gizala konsolun Türkiye lansmanının 13 Haziran'da yapılacağını, ön siparişlerin ise 12 Haziran'da teslim edilmeye başlanacağını söylüyor. Türkiye'de ürünün resmî distribütörü CD Media olduğundan, 2 yıllık garanti sürecinin muhattabı da yine CD Media olacak.