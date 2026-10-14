Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Sony'den Kırılmış PS5'lere Yönelik İlk Hamle: Ücretsiz Oyun Mağazası Overdrive Kapatıldı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Sony, kırılmış PS5'lerde ücretsiz AAA oyun indirme imkanı sunan Overdrive mağazasını kapatarak konsoldaki korsan faaliyetleri engellemeye başladı.

Sony'den Kırılmış PS5'lere Yönelik İlk Hamle: Ücretsiz Oyun Mağazası Overdrive Kapatıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PS5 üzerindeki korsan yazılım ekosistemine Sony'den yeni bir hamle geldi. Kırılmış konsollarda doğrudan AAA kalitesindeki yapımları bulup indirmeyi sağlayan popüler homebrew uygulaması Overdrive'ın, Sony Interactive Entertainment'ın yasal müdahalesi sonucu kapatıldığı bildirildi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Resmî PlayStation Store'a ücretsiz bir alternatif gibi çalışan mağazanın fişinin çekilmesiyle birlikte, PS5'te korsan oyunlara erişim artık eskisi kadar kolay olmayacak.

Overdrive nasıl kapatıldı?

Sosyal medyada Oliver Darko tarafından paylaşılan bilgilere göre Overdrive işlevini tamamen yitirmiş durumda ve projenin GitHub sayfası da 404 hatası veriyor. Kapatılmayı doğrudan kimin tetiklediği henüz resmen ilan edilmese de şüpheler doğrudan Sony üzerinde toplanıyor.

Başarılı bir jailbreak işleminin ardından kullanıcılar Marvel’s Spider-Man 2 ve Cyberpunk 2077 gibi yüksek profilli oyunları doğrudan indirmek için Overdrive'a yöneliyordu. Uygulama, ShadowMountPlus aracıyla birlikte kullanıldığında indirilen yapımları doğrudan konsolun ana ekranına ekleyebiliyordu. Dosyaların hangi sunucularda barındırıldığı belirsizliğini korusa da geliştiricilerin bu dağıtımı kolaylaştırma girişimi, telif hakkı ihlalini ana akım kullanıcıların erişimine açtığı için Sony'nin dikkatini çekti. Konsol meraklıları oyunları yüklemek için farklı yöntemler bulabilse de Overdrive'ın çöküşü, PlayStation cephesinin artan endişesinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

GTA Neden Gerçek Otomobil Markaları Kullanmak Yerine Kurgusal Markalar Yaratıyor?

GTA Neden Gerçek Otomobil Markaları Kullanmak Yerine Kurgusal Markalar Yaratıyor?

SPOILER: GTA 6'nın 25 Dakikalık Yeni Videosu Sızdı! (Ana Karakter Sokakta Çırılçıplak Dolaşıyor)

SPOILER: GTA 6'nın 25 Dakikalık Yeni Videosu Sızdı! (Ana Karakter Sokakta Çırılçıplak Dolaşıyor)

PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

246 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

246 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'dan Yepyeni Bir Oynanış Videosu Sızdırıldı: Lucia Çırılçıplak (18+)

GTA 6'dan Yepyeni Bir Oynanış Videosu Sızdırıldı: Lucia Çırılçıplak (18+)

GTA 6'ya Dair Onlarca Yeni Detay Ortaya Çıktı (Aklınızı Kaybedeceksiniz)

GTA 6'ya Dair Onlarca Yeni Detay Ortaya Çıktı (Aklınızı Kaybedeceksiniz)

Playstation Oyunlar Sony

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

Benzinli Araba Neden Fazla Yakar?

Benzinli Araba Neden Fazla Yakar?

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Opel Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Opel Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com