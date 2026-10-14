Sony'den Kırılmış PS5'lere Yönelik İlk Hamle: Ücretsiz Oyun Mağazası Overdrive Kapatıldı!

Sony, kırılmış PS5'lerde ücretsiz AAA oyun indirme imkanı sunan Overdrive mağazasını kapatarak konsoldaki korsan faaliyetleri engellemeye başladı.

PS5 üzerindeki korsan yazılım ekosistemine Sony'den yeni bir hamle geldi. Kırılmış konsollarda doğrudan AAA kalitesindeki yapımları bulup indirmeyi sağlayan popüler homebrew uygulaması Overdrive'ın, Sony Interactive Entertainment'ın yasal müdahalesi sonucu kapatıldığı bildirildi.

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Resmî PlayStation Store'a ücretsiz bir alternatif gibi çalışan mağazanın fişinin çekilmesiyle birlikte, PS5'te korsan oyunlara erişim artık eskisi kadar kolay olmayacak.

Overdrive nasıl kapatıldı?

Sosyal medyada Oliver Darko tarafından paylaşılan bilgilere göre Overdrive işlevini tamamen yitirmiş durumda ve projenin GitHub sayfası da 404 hatası veriyor. Kapatılmayı doğrudan kimin tetiklediği henüz resmen ilan edilmese de şüpheler doğrudan Sony üzerinde toplanıyor.

Başarılı bir jailbreak işleminin ardından kullanıcılar Marvel’s Spider-Man 2 ve Cyberpunk 2077 gibi yüksek profilli oyunları doğrudan indirmek için Overdrive'a yöneliyordu. Uygulama, ShadowMountPlus aracıyla birlikte kullanıldığında indirilen yapımları doğrudan konsolun ana ekranına ekleyebiliyordu. Dosyaların hangi sunucularda barındırıldığı belirsizliğini korusa da geliştiricilerin bu dağıtımı kolaylaştırma girişimi, telif hakkı ihlalini ana akım kullanıcıların erişimine açtığı için Sony'nin dikkatini çekti. Konsol meraklıları oyunları yüklemek için farklı yöntemler bulabilse de Overdrive'ın çöküşü, PlayStation cephesinin artan endişesinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.