[Nisan 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Nisan ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 107,70 dolar (yaklaşık 4.800 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih XCOM: Enemy Unknown Complete Pack GOG 19.99$ 2 Nisan Total War: PHARAOH DYNASTIES Epic Games 18.99$ 2 Nisan A Rat's Quest: The Way Back Home Season 1 Epic Games Belli değil 9 Nisan King of Retail GOG 13.00$ 9 Nisan Snake Core GOG 2.99$ 16 Nisan Monster Harvest Epic Games 8.99$ 16 Nisan Detective Agency: Gray Tie Collector's Edition Legacy Games 2.99$ 16 Nisan Neo Cab GOG 7.99$ 23 Nisan The Pale Beyond GOG 10.49$ 23 Nisan KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT Epic Games 9.29$ 30 Nisan Fantasy General GOG 5.99$ 30 Nisan Pinball Spire GOG 6.99$ 30 Nisan

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Mart ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.