[Nisan 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Nisan ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 107,70 dolar (yaklaşık 4.800 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
XCOM: Enemy Unknown Complete Pack GOG 19.99$ 2 Nisan
Total War: PHARAOH DYNASTIES Epic Games 18.99$ 2 Nisan
A Rat's Quest: The Way Back Home Season 1 Epic Games Belli değil 9 Nisan
King of Retail GOG 13.00$ 9 Nisan
Snake Core GOG 2.99$ 16 Nisan
Monster Harvest Epic Games 8.99$ 16 Nisan
Detective Agency: Gray Tie Collector's Edition Legacy Games 2.99$ 16 Nisan
Neo Cab GOG 7.99$ 23 Nisan
The Pale Beyond GOG 10.49$ 23 Nisan
KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT Epic Games 9.29$ 30 Nisan
Fantasy General GOG 5.99$ 30 Nisan
Pinball Spire GOG 6.99$ 30 Nisan

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Mart ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.

