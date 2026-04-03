[Nisan 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Nisan ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 107,70 dolar (yaklaşık 4.800 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|XCOM: Enemy Unknown Complete Pack
|GOG
|19.99$
|2 Nisan
|Total War: PHARAOH DYNASTIES
|Epic Games
|18.99$
|2 Nisan
|A Rat's Quest: The Way Back Home Season 1
|Epic Games
|Belli değil
|9 Nisan
|King of Retail
|GOG
|13.00$
|9 Nisan
|Snake Core
|GOG
|2.99$
|16 Nisan
|Monster Harvest
|Epic Games
|8.99$
|16 Nisan
|Detective Agency: Gray Tie Collector's Edition
|Legacy Games
|2.99$
|16 Nisan
|Neo Cab
|GOG
|7.99$
|23 Nisan
|The Pale Beyond
|GOG
|10.49$
|23 Nisan
|KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT
|Epic Games
|9.29$
|30 Nisan
|Fantasy General
|GOG
|5.99$
|30 Nisan
|Pinball Spire
|GOG
|6.99$
|30 Nisan
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Mart ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.