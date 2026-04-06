[Nisan 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Crimson Desert Rüzgârı)

Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

[Nisan 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Crimson Desert Rüzgârı)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda Crimson Desert ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

[Nisan 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Crimson Desert Rüzgârı)
Crimson Desert
Red Dead Redemption 2
Beat Saber
The Seven Deadly Sins: Origin

En çok indirilen PS5 oyunları

Crimson Desert

ABD/Kanada Avrupa
MLB The Show 26 Crimson Desert
Crimson Desert EA SPORTS FC 26
Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem
WWE 2K26 Grand Theft Auto V
NBA 2K26 Minecraft
Marathon WWE 2K26
ARC Raiders UFC 5
Grand Theft Auto V Resident Evil 4
Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7
EA SPORTS FC 26 ARC Raiders
Minecraft Marathon
EA SPORTS Madden NFL 26 NBA 2K26
Resident Evil 4 It Takes Two
John Carpenter’s Toxic Commando Poppy Playtime: Chapter 2
UFC 5 Forza Horizon 5
Ghost of Yōtei F1 25
REANIMAL Among Us
EA SPORTS College Football 26 Ghost of Yōtei
Ready or Not Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Poppy Playtime: Chapter 3

En çok indirilen PS4 oyunları

Red Dead Redemption 2

ABD/Kanada Avrupa
Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
RESIDENT EVIL 5 A Way Out
Gang Beasts EA SPORTS FC 26
Resident Evil 6 Assassin’s Creed Unity
Call of Duty: Black Ops III Gang Beasts
Dying Light Dying Light
Mortal Kombat X The Forest
Batman: Arkham Knight RESIDENT EVIL 5
A Way Out Batman: Arkham Knight
The Forest Resident Evil 6
Resident Evil House Flipper
Minecraft Minecraft
Tom Clancy’s The Division 2 Need for Speed Heat
Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V
Need for Speed Heat Unravel Two
God of War III Remastered Uncharted: The Nathan Drake Collection
Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us Remastered
Cuphead Mortal Kombat X
STAR WARS Battlefront II Resident Evil
Resident Evil 0 Assassin’s Creed Origins

En çok indirilen PS VR2 oyunları

Beat Saber

ABD/Kanada Avrupa
Beat Saber Beat Saber
Job Simulator Job Simulator
Among Us 3D: VR Alien: Rogue Incursion VR
The Walking Dead: Saints & Sinners Among Us 3D: VR
Alien: Rogue Incursion VR Metro Awakening
Synapse Creed: Rise to Glory – Championship Edition
Creed: Rise to Glory – Championship Edition Pavlov
Arizona Sunshine 2 The Walking Dead: Saints & Sinners
Cooking Simulator VR Arizona Sunshine 2
Drunkn Bar Fight 2 VR Hubris

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

The Seven Deadly Sins: Origin

ABD/Kanada Avrupa
The Seven Deadly Sins: Origin The Seven Deadly Sins: Origin
Fortnite Fortnite
Roblox Rocket League
Rocket League Roblox
Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Apex Legends eFootball
Marvel Rivals War Thunder
Fall Guys Asphalt Legends
eBaseball: PRO SPIRIT Fall Guys
Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

