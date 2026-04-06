[Nisan 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Crimson Desert Rüzgârı)

Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda Crimson Desert ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

En çok indirilen PS5 oyunları

ABD/Kanada Avrupa MLB The Show 26 Crimson Desert Crimson Desert EA SPORTS FC 26 Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem WWE 2K26 Grand Theft Auto V NBA 2K26 Minecraft Marathon WWE 2K26 ARC Raiders UFC 5 Grand Theft Auto V Resident Evil 4 Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7 EA SPORTS FC 26 ARC Raiders Minecraft Marathon EA SPORTS Madden NFL 26 NBA 2K26 Resident Evil 4 It Takes Two John Carpenter’s Toxic Commando Poppy Playtime: Chapter 2 UFC 5 Forza Horizon 5 Ghost of Yōtei F1 25 REANIMAL Among Us EA SPORTS College Football 26 Ghost of Yōtei Ready or Not Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Poppy Playtime: Chapter 3

En çok indirilen PS4 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 RESIDENT EVIL 5 A Way Out Gang Beasts EA SPORTS FC 26 Resident Evil 6 Assassin’s Creed Unity Call of Duty: Black Ops III Gang Beasts Dying Light Dying Light Mortal Kombat X The Forest Batman: Arkham Knight RESIDENT EVIL 5 A Way Out Batman: Arkham Knight The Forest Resident Evil 6 Resident Evil House Flipper Minecraft Minecraft Tom Clancy’s The Division 2 Need for Speed Heat Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Need for Speed Heat Unravel Two God of War III Remastered Uncharted: The Nathan Drake Collection Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us Remastered Cuphead Mortal Kombat X STAR WARS Battlefront II Resident Evil Resident Evil 0 Assassin’s Creed Origins

En çok indirilen PS VR2 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Beat Saber Beat Saber Job Simulator Job Simulator Among Us 3D: VR Alien: Rogue Incursion VR The Walking Dead: Saints & Sinners Among Us 3D: VR Alien: Rogue Incursion VR Metro Awakening Synapse Creed: Rise to Glory – Championship Edition Creed: Rise to Glory – Championship Edition Pavlov Arizona Sunshine 2 The Walking Dead: Saints & Sinners Cooking Simulator VR Arizona Sunshine 2 Drunkn Bar Fight 2 VR Hubris

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

ABD/Kanada Avrupa The Seven Deadly Sins: Origin The Seven Deadly Sins: Origin Fortnite Fortnite Roblox Rocket League Rocket League Roblox Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Apex Legends eFootball Marvel Rivals War Thunder Fall Guys Asphalt Legends eBaseball: PRO SPIRIT Fall Guys

Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.