[Nisan 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Crimson Desert Rüzgârı)

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda Crimson Desert ve Red Dead Redemption 2'yi görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.
PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.
En çok indirilen PS5 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|MLB The Show 26
|Crimson Desert
|Crimson Desert
|EA SPORTS FC 26
|Resident Evil Requiem
|Resident Evil Requiem
|WWE 2K26
|Grand Theft Auto V
|NBA 2K26
|Minecraft
|Marathon
|WWE 2K26
|ARC Raiders
|UFC 5
|Grand Theft Auto V
|Resident Evil 4
|Call of Duty: Black Ops 7
|Call of Duty: Black Ops 7
|EA SPORTS FC 26
|ARC Raiders
|Minecraft
|Marathon
|EA SPORTS Madden NFL 26
|NBA 2K26
|Resident Evil 4
|It Takes Two
|John Carpenter’s Toxic Commando
|Poppy Playtime: Chapter 2
|UFC 5
|Forza Horizon 5
|Ghost of Yōtei
|F1 25
|REANIMAL
|Among Us
|EA SPORTS College Football 26
|Ghost of Yōtei
|Ready or Not
|Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
|Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
|Poppy Playtime: Chapter 3
En çok indirilen PS4 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|RESIDENT EVIL 5
|A Way Out
|Gang Beasts
|EA SPORTS FC 26
|Resident Evil 6
|Assassin’s Creed Unity
|Call of Duty: Black Ops III
|Gang Beasts
|Dying Light
|Dying Light
|Mortal Kombat X
|The Forest
|Batman: Arkham Knight
|RESIDENT EVIL 5
|A Way Out
|Batman: Arkham Knight
|The Forest
|Resident Evil 6
|Resident Evil
|House Flipper
|Minecraft
|Minecraft
|Tom Clancy’s The Division 2
|Need for Speed Heat
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|Need for Speed Heat
|Unravel Two
|God of War III Remastered
|Uncharted: The Nathan Drake Collection
|Call of Duty: Modern Warfare
|The Last of Us Remastered
|Cuphead
|Mortal Kombat X
|STAR WARS Battlefront II
|Resident Evil
|Resident Evil 0
|Assassin’s Creed Origins
En çok indirilen PS VR2 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Beat Saber
|Beat Saber
|Job Simulator
|Job Simulator
|Among Us 3D: VR
|Alien: Rogue Incursion VR
|The Walking Dead: Saints & Sinners
|Among Us 3D: VR
|Alien: Rogue Incursion VR
|Metro Awakening
|Synapse
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|Pavlov
|Arizona Sunshine 2
|The Walking Dead: Saints & Sinners
|Cooking Simulator VR
|Arizona Sunshine 2
|Drunkn Bar Fight 2 VR
|Hubris
En çok indirilen ücretsiz oyunlar
|ABD/Kanada
|Avrupa
|The Seven Deadly Sins: Origin
|The Seven Deadly Sins: Origin
|Fortnite
|Fortnite
|Roblox
|Rocket League
|Rocket League
|Roblox
|Call of Duty: Warzone
|Call of Duty: Warzone
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|Apex Legends
|eFootball
|Marvel Rivals
|War Thunder
|Fall Guys
|Asphalt Legends
|eBaseball: PRO SPIRIT
|Fall Guys
Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.