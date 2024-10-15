Nissan R35 GT-R'ın duayen tasarımcısı Shiro Nakamura tarafından hayata geçirilen LSR-05 isimli otomobil, Paris Otomobil Fuarı'nda gösterildi. Oldukça şık görünen otomobil, henüz prototip aşamada.

Pek çok otomobil tutkununun rüyasına giren Nissan R35 GT-R'ın duayen tasarımcısı Shiro Nakamura, Paris Otomobil Fuarı'nda şov yaptı. Bir süredir üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil konseptini tanıtan tasarımcı, bir kez daha hepimizi etkilemeyi başardı.

Shiro Nakamura ve ekibi, uzun bir süredir "LSR-05" olarak isimlendirilen bir otomobil üzerinde çalışıyordu. Japonya merkezli THK isimli firma tarafından sipariş edilen bu otomobil, Paris Otomobil Fuarı'nda resmen gösterildi. Aracın henüz erken aşamada olduğunu da belirtelim.

Karşınızda LSR-05

Oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olan elektrikli otomobil, incecik şerit LED farlarla donatıldı. Alıştıklarımızın dışında bir ızgara tasarımına sahip olan LSR-05, oldukça sert hatlara sahip. Bu sert görünüm, arka kısımda ışık barıyla da destekleniyor ve ortaya çıkan iş gerçekten de etkileyici.

Nissan R35 GT-R'ın tasarımcısı tarafından hayata geçirilen konsept otomobilin iç kısmı da oldukça şık. Ön konsolu devasa boyutlu tek bir ekran ile donatan ekip, orta konsolda ise dokunmatik butonlar tercih etti. Böylelikle oldukça geniş bir yaşam alanı oluşturuldu.

Ne THK ne de Shiro Nakamura ile ekibi, LSR-05'in seri üretime geçip geçmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre bu otomobil, gelecekte biraz daha iyileştirilecek ve "LSR-07" ismiyle karşımıza çıkacak. İşte bu versiyonun seri üretime geçeceğine inanılıyor. Tabii neler yaşanacağını zaman gösterecek.