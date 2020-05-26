No Man's Sky, Haziranda Xbox Game Pass'e Geliyor

Microsoft, video oyun sektörünün Netflix'i olarak bilinen Xbox Game Pass hizmetine yeni bir oyun ekliyor. Haziran ayında sunulacak olan bu oyun, bir uzay simülasyonu olan No Man's Sky. No Man's Sky, Xbox Game Pass kapsamında hem Xbox hem de Windows 10 üzerinden oynanabilecek.

Xbox Game Pass hem Xbox hem de Windows 10 kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Oyunseverler, aylık abonelik sistemi sayesinde onlarca yayıncının popüler oyununa herhangi bir ek ücret ödemeden erişebiliyorlar. Şimdiyse Xbox Game Pass'in, fazlasıyla popüler olan bir oyuna ev sahipliği yapacağı açıklandı. Bu oyun, etkileyici bir uzay simülasyonu olan "No Man's Sky".

Xbox Game Pass aboneleri, haziran ayının gelmesi ile birlikte No Man's Sky'a hem oyun konsolları hem de bilgisayarları üzerinden erişebilecekler. Ancak bu oyunun Xbox Game Pass'e eklenmesinin altında özel bir neden yatıyor. Oyunun çok kısa bir süre sonra Windows için yeni bir sürümü yayınlanacak ve görünüşe göre geliştirici Hello Games, bu hamleyle birlikte oyunun yeni sürümü için oyuncu kitlesini genişletmek istiyor.

2016 yılında piyasaya sürülen No Man's Sky, dünyada geçmeyen bir açık dünya oyunu. Oyuncuların hem kendilerini hem de uzay araçlarını tasarladıkları bu oyunda, bir yandan kendilerine verilen görevleri yaparken bir yandan da oyundaki haritayı keşfetmeleri gerekiyor. Ancak iddialara göre oyunun haritasının tümünü açmak, milyarlarca yıl sürüyor.

No Man's Sky'ın tek etkileyici yanı uzun soluklu bir oyun olması değil. Çevrimiçi olarak da oynayabildiğiniz bu oyunda sanal gerçeklik ekipmanları da kullanabiliyorsunuz. Ancak eğer bu tür ekipmanlara sahip değilseniz de oyun deneyimizde herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Pek çok oyunseverin ilgisini çekmesi muhtemel olan bu oyun, haziran ayı itibarıyla Xbox Game Pass aboneleri ile buluşmuş olacak. Ayrıca bu oyun, şu sıralar Steam üzerine de yüzde 50 gibi ciddi bir indirim oranıyla satışta. Eğer Xbox Game Pass aboneliğiniz yoksa ve bu oyuna çok fazla para vermek istemezseniz, oyunu 1 Haziran'a kadar yüzde 50 indirimle 150 TL yerine 75 TL'ye satın alabiliyorsunuz.