Nokia 6.1 Plus Yakında Android 9 Pie Güncellemesi Alacak

Yavaş yavaş akıllı telefonlarda yerini almaya başlayan Android'in son sürümü Pie, Nokia 6.1 Plus'da da yerini alıyor.

Nokia akıllı telefonlarının mevcut üreticisi HMD Global, cihazlarına güncellemeleri zamanında yayınlamasıyla ün salmış bir şirket. Diğer şirketlerin aksine, kapsamlı güncellemeleri dâhi zamanında cihazlarına sunan HMD Global, kullanıcılar tarafından bu özelliğiyle oldukça seviliyor. Yapılan açıklamaya göre HMD Global'ın mevcut üreticisi olduğu Nokia akıllı telefonlardan 6.1 Plus da en son sürüm Android işletim sistemi için güncelleme alacak.

Şirket bugün itibariyle Nokia 6.1 Plus için Android 9 Pie güncellemesinin beta programını tamamladı. Nokia 6.1 Plus için Android 9 Pie beta programının parçası olan kullanıcılar bugün aldıkları mail ile beta programı sürecinin sonlandığı hakkında haberdar edildiler. Şirket tarafından beta programı kullanıcılarına gönderilen mail şu şekilde:

"Nokia akıllı telefonlar için Android 9 Pie işletim sisteminin beta programına Nokia 6.1 Plus cihazınızla katıldığınız için teşekkür ederiz. Değerli geri bildirimleriniz sayesinde resmi Android 9 Pie sürümü çok ama çok yakın bir zamanda milyonlarca kullanıcı tarafından kulanılacak. Android 9 Pie işletim sisteminin resmi ve son sürümü yayınlandığı anda güncelleme bildirimi ile haberdar edileceksiniz."

Nokia 6.1 Plus'ın ne zaman Android'in son sürümü olan 9 Pie güncellemesini alacağını bilmemekteyiz ancak şirketin de mailde belirttiğine yakın bir zamanda güncellemeyi göreceğiz. Nokia 6.1 Plus kullanıcıları gelecek güncelleme ile Android 9 Pie'ın bütün yeni özelliklerine (gösterge paneli, yeni jestler, hızlı ayarlar ve daha birçoğuna) eksiksiz sahip olacaklar.