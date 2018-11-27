Nokia 7.1 İçin Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

Yazılım güncellemeleri konusunda kullanıcılarını üzmemeye gayret eden Nokia, 7.1 modeli için Android Pie güncellemelerini yayınlamaya başladı.

Samsung, Huawei gibi dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticileri her yıl onlarca farklı model akıllı telefonu tüketicilerin beğenisine sunuyorlar. Bu nedenle böylesine büyük markaların tüm cihazlara yeni Android sürüm yükseltmelerini yayınlamalarını oldukça uzun sürüyor. Buna karşın Nokia gibi daha az sayıda model piyasaya süren şirketler, hızlı bir şekilde yayınladıkları güncellemeler ile kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyorlar.

Geçtiğimiz dönemde Nokia 6.1 ve Nokia 6.1 Plus modelleri için Android Pie güncellemesini yayınlayan Nokia, şimdi de Nokia 7.1 için son Android sürümünü yayınlamaya başlamış durumda. Nokia 7.1 çok geniş bir coğrafyada satışa sunulduğu için güncellemelerin tüm kullanıcılara sunulması zaman alabilir. Bildirim gelmeden önce güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını yazılım güncellemesi ayarlarından kontrol edebilirsiniz.

Android Pie, şu ana kadarki en sezgisel Android sürümü olarak gösteriliyor. Kullanıcı arayüzünde gerçekleştirdiği değişiklikler ve işletim sistemine eklediği jestlerle çok daha kolay bir kullanım sunan Android Pie, artırılmış yapay zeka yetenekleri ve çentikli telefon desteği ile üst düzey bir Android deneyimi sunuyor. Android Pie ile ilgili daha detaylı bilgiyi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.