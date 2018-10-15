Nokia 7.1'in Sızdırılan Tasarımlarının Doğruluğu Kanıtlandı

Yarın Çin'de açıklanması beklenen Nokia 7.1'in tasarımı daha önce sızdırılmıştı. İlk teaser videosunda, sızdırılan tasarım kullanılmış durumda.

Yarın yapılacak olan resmi tanıtım öncesinde HMD Global'in paylaştığı teaser, cihazın tasarımının daha önce sızdırılan tasarım olduğunu ortaya koydu.

Yayınlanan teaser videosuna göre 6.18 inçlik büyük bir ekran kullanılırken, ekranı çepeçevre saran uzun bir çerçeve var. Cihazlarda iPhone XS ve MacBook Pro'lardaki gibi bir Face-ID uygulaması söz konusu değil. Onun yerine arkada bulunan kamerada bir mikrofon yer alıyor. Cihaz yeni bir şeyler ortaya koymaktansa son dönem Nokia tasarımlarının izinden gidiyor. Cam panelin üst kısmında, yuvarlak parmak okuyucunun hemen altında uzunlamasına yerleştirilmiş bir kamera yer alıyor.

Cihazda olması beklenen USB - C girişi, 3.5 mm mikrofon girişi ve alt mikrofon, teaser videosunda gözükmüyor. Cihazın iç donanım olarak Qualcoom Snapdragon 710, 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza ve 3,500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Daha önce 5.1 ve 6.1'de olduğu gibi 7.1 de Çin'e özel olarak piyasaya sürülecek. Nokia X7 adıyla çıkacak olan cihazın başka ülkelerde piyasaya çıkması ise iki üç ayı bulacak gibi duruyor.