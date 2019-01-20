Nokia 9 PureView Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Nokia'nın en yenilikçi telefonu Nokia 9 PureView çıkmadan önce bilmeniz gereken her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

Nokia’nın yeni amiral gemisi olması beklenen Nokia 9 PureView’un çıkmasına kısa bir süre kaldı. Telefon ilk duyulduğundan bu yana birçok söylenti ve sızıntı bizlerle buluştu. Biz de sizler için Nokia 9 PureView hakkında bilinen tüm bilgileri derledik.

Öncelikle, telefon hakkında en çok konuşulan şey beş adet arka kameraya sahip olacağı konusu. Zeiss Optics’in sensörlerini kullanacak olan telefon dünyanın ilk beş arka kameralı telefonu olacak. Mercek sayısının fazlalığı sayesinde düşük ışıkta bile başarılı fotoğraflar çekebilecek olan telefon aynı zamanda fotoğraf çekildikten sonra odak ayarı yapabilecek.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Nokia 9 PureView’un 360 derecelik tasarım videoları yayınlanmıştı. Yayınlanan videolardan gördüğümüz kadarıyla Nokia’nın yeni amiral gemisinin şık ve göz alıcı bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. 5,9 inçlik QHD çözünürlükle gelmesi beklenen cihaz 18:9’luk bir en boy oranını kullanıcılarına sunacak. Tüm bunların yanı sıra cihaz Nokia’nın ilk ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip cihazı da olabilir.

Nokia genellikle orta segmentli telefonlarıyla bilinen bir marka olsa da Nokia 9 PureView, amiral gemilerini aratmayan özelliklerle gelecek. Söylentilere göre gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alacak olan cihaz 8 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip olacak. Cihazın 4.150 mAh’lik bir bataryayı da bünyesinde barındırması bekleniyor.

İşletim sistemi olarak kutudan Android 9.0 Pie ile çıkması beklenen cihaz, yalın bir kullanıcı arayüzünü kullanacak. Buna ek olarak cihaz Google’ın güvenlik yamalarından da yararlanacak.

En son konu olarak tabii ki de çıkış tarihi ve fiyat konusu önümüze çıkıyor. Çıkış tarihi olarak 2019 yılının Ocak ayında çıkması beklenen cihaz her an kullanıcılarla buluşabilir. Bunun yanı sıra Nokia 9 PureView’un fiyatı konusunda birçok söylenti olsa da, en net olarak söylenebilecek şey telefonun Nokia’nın ürettiği en pahalı telefonlardan biri olacağı. Son söylentilere göre telefonun fiyatı vergiler hariç 4.860 TL civarında olacak.