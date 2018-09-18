Nokia X7, Son Görüntülere Göre Çentiksiz Olacak

Nokia X7, HMD Global'in daha resmi olarak duyurmadığı orta seviye Android telefonlardan bir tanesi. Ancak son bilgiler, daha önceden tahmin ettiğimizden farklı bir yön çiziyor. Çentik kavramı Nokia'da X serisi anlamına gelse de, Nokia X7'de bir çentik bulunmayacak.

Her ne kadar Nokia X7 hakkındaki ilk raporlar akıllı telefonun çentikli bir ekrana sahip olacağı yönünde olsa da, Çin'de ortaya çıkan yeni görüntüler bunun tam aksini söylüyor. Şu an elimizde Nokia X7'ye ait olduğu iddia edilen ve telefonun ön ve arka panelini gösteren fotoğraflar var.

Bu sefer sızıntıyı yapan kimse, ekranın boyutu ve çözünürlüğünün yani sıra Nokia X7'nin çıkış tarihi hakkında birtakım ayrıntılara sahip olduğunu da iddia ediyor. Fakat buna biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var; çünkü henüz elimizde bu durumu onaylayan herhangi bir bilgi bulunmuyor. Daha önceleri de bu tür dedikoduların birçok kez asılsız çıktığına şahit olmuştuk.

Uzun lafın kısası Nokia X7, klasik bir LCD ekranla gelecek. Boyutu 5.9 inç olurken FHD+ (2160 x 1080) çözünürlüğünde olacak. Telefon Nokia 7.1 Plus'ın global olarak satışa sunulduğu zaman tanıtılacak ve Snapdragon 710 çipsetine sahip olacak.

Son olarak HMD, Nokia X7'yi kamera odaklı Nokia 9'un aksine bu sene tamamlanmadan piyasalara sürecek.