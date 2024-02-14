Nokia, endüstriyel çalışanları anlık olarak sorunlara karşı uyarabilecek ve verimliliği artırabilecek yapay zekâ asistanını duyurdu.

Yapay zekâ artık hayatımızın bir parçası olmaya başlamış durumda ve pek çok firma, farklı alanlarda çözümü yapay zekâda arıyor. Bu firmalardan biri de Nokia. Teknoloji firması, endüstriyel işlerde çalışanlar için arızaları gerçek zamanlı olarak bildirebilecek ve verimlilik artışı sağlayabilecek, yapay zekâ destekli bir araç geliştirdiğini açıkladı.

Finlandiyalı üretici her ne kadar akıllı telefon pazarından silinmiş olsa da çok uzun zamandır şirketlere 4G ve 5G şirket içi bağlantı sistemleri ve makine sensörlerinden veri toplama altyapıları sağlamaya devam ediyor. Firmanın Kurumsal Çözümler Pazarlama Müdürü Stephane Daeuable, buradaki fikrin çalışanlara "veriyi anlamalarını sağlayacak" bir asistan temin etmek olduğunu söylüyor.

Yapay zekâ uyarı mesajları gönderecek

MX Workmate adlı bu araç, Nokia'nın var olan endüstriyel iletişim teknolojilerine entegre edilecek. Yapay zekâ büyük dil modeli, insan elinden çıkmış gibi duran metinler yazabilecek. En azından Nokia'nın açıklamaları bu yönde. Bu uyarılar arasında makineler bozulmadan önce aktif uyarı mesajları, tamir için gerekli aksiyonlara yönelik tavsiyeler, üretim kalitesinin ve hızının artışını sağlamaya yönelik çözümler, iş kazaları durumunda yapılacaklar gibi mesajlar yer alıyor.

Yapay zekâ düzenlemeleri henüz erken aşamalarda olsa da Nokia, bu araç için operasyonel teknoloji düzenlemelerine uygun bir tasarım geliştirdiğini belirtiyor. Yine de firmaların bu türden bir teknolojiye güvenmeleri biraz zaman alacak ve öncelikle sistemin çalıştığından emin olmak isteyecekler. Nokia, aracın bir veya bir buçuk yıl sonra kullanılabileceğini, oldukça isabetli, net ve açık olacağını, ayrıca takip edilebilir ve denetimli şekilde çalışacağını belirtiyor. Aracın ilk hâli, Barcelona'da gerçekleştirilecek olan Mobile World Congress'te karşımıza çıkacak.