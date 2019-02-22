Normal Fiyatı 32 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Epic Games Store, artık gelenekselleşen ücretsiz oyun şenliklerine şimdi de Thimbleweed Park'ı eklemiş oldu.

Steam ile girdiği büyük savaşta ön plana çıkmak için periyodik olarak ücretsiz oyunlar sunan Epic Games Store, şimdi de 32 TL'ye satılan Thimbleweed Park'ı ücretsiz olarak sunuyor. Thimbleweed Park'ta pikselize grafiklerle oyununda sunulan beş karakterden birini seçerek ölümcül bir kasabanın sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz.

Eski usül macera oyunlarını seven oyuncular bu yapıma bayılacaklar. Üstelik oyun, Monkey Island ve Maniac Mansion gibi efsanelerin yapımcısı Terrible Toybox tarafından geliştirildi.

Thimbleweed Park'a sahip olmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak ve ilgili sayfada ÜCRETSİZ butonuna tıklayarak oyunu hesabınıza eklemek olacak. Alternatif olarak bilgisayarınızdaki Epic Games Launcher'ı çalıştırarak da oyunu bulup kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunu merak edenler, hemen aşağıdaki oynanış videosunu izleyebilirler: