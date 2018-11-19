Nörobilimciler Derin Nefes Almanın Etkilerini Açıkladı

Nefes almak, otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz bir eylem olarak kabul edilir. Yeni bir araştırmaya göre nefes almak, ayrıca beynimizi de değiştiriyor.

Nörocerrahi ameliyatı sırasında yapılan kayıtlar, nefes almanın etkilerini gösteriyor. Nefes alış-verişimize dikkat etmek ya da nefes alma hızımız değiştiğinde beynimizin farklı kısımları harekete geçiyor.

Düşünceleri bastırmak, uykumuz geldiği halde uyumamak gibi beynimizi kontrol edebildiğimiz işlemler, insanlığın kendine has beyin kontrol yeteneklerinin bir parçası. Nefes almak konusunda da benzer bir durum var. İnsanlar, hayvanların aksine kendi nefes alış tempolarını değiştiriyor. İnsanların bu yetenekleri ise bilim insanlarının uzun süre aklını karıştıran ve merağını uandıran bir konu oldu. Pek çok terapi, meditasyon ve eğitim de bu özellikleri kullanmanın üzerine şekillendirildi.

Son yapılan araştırmaya göre ise nefesimizi kontrol etmek farklı beyin bölgelerimizin harekete geçmesini sağlıyor. Beyin bölgelerimiz arasında bir eş zamanlı hareketi tetikliyor.

Dr. Jose Herrero, Dr. Ashesh Mehta ile birlikte yaptığı çalışmada hastaların normal nefes alış verişlerindeki beyin hareketlerini inceleyerek işe başladı. Ardından hastalara bazı basit görevler verildi. Bu görevler ise esasında hastaların dikkatini dağıtmayı amaçlıyordu. Böylelikle insanların, farkında olmadan nefes aldıklarındaki beyin hareketleri incelendi. Ardından da hastalardan belli hızlarda nefes almaları, aldıkları nefesleri saymaları gibi isteklerde bulunuldu.

Gerçekten de beyin aktiviteleri nefes alış veriş sonucunda düzenlenebiliyor. Beynin otomatik ve kontrollü çalışan kısımları aynı anda harekete geçiyor. Nefes kontrol egzersizleri gerçekten de beynimize etki ediyor.

Uyanık insanların farkında oldukları bir gözlem yapılması oldukça nadir gerçekleştirilen bir deney yöntemi. Bu anlamda da özel bir çalışma gerçekleştirilmiş. İnsan beynine elektrotlar yerleştirilerek yapılan bu araştırmalar, düşünmenin, aktivitelerin ve hatta hayal kurmanın beyindeki etkilerinin doğrudan görülebilmesini sağlıyor.

Uzun lafın kısası, derin nefes almak klişenin ötesinde işe yarayan bir tavsiye.