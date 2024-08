Sıra dışı telefon tasarımlarıyla tanıdığımız Nothing, dünya çapında popülerleşmeye devam ediyor. Öyle ki son verilere göre şirket, son 3 ayda akıllı telefon konusunda %693'lük, kulaklıklarda ise %769'luk büyüme kaydetti.

Birleşik Krallık merkezli Nothing, şüphesiz son yılların en gözde teknoloji şirketlerinden biri. Firma, sıra dışı tasarımlara ve dikkat çeken özelliklere sahip akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda kulaklıkları da bir hayli popüler.

Nothing’in bu başarısı, mali verilerine de yansıdı. Öyle ki gelen veriler, şirketin 2. çeyrekte inanılmaz bir büyüme kaydettiğini ortaya koydu.

Telefonlarda son 3 ayda %693’lük büyüme

*Nothing Phone (2a)

Canalys araştırma firmasının aktardığına göre Nothing, telefonlarda yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre %246 gibi devasa bir büyüme yaşadı. Hem akıllı telefon hem de kulaklık konusunda dünyanın en hızlı büyüyen şirketi oldu.

Telefon alanında 2024’ün 2. çeyreğinde %693’lük bir büyüme yaşadığını da eklemek gerek. Bunun sayesinde Birleşik Krallık, Japonya, Suudi Arabistan ve Hindistan’da yılın ilk yarısında en hızlı büyüyen akıllı telefon markası konumunda.

Kulaklık tarafına geldiğimizde de benzer, hatta daha iyi bir büyüme görüyoruz. Öyle ki verilere göre şirket, 2024’ün ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %769’luk bir büyüme yaşamış. Yılın ilk yarısına göre ise %331’lik bir büyüme var. Son üç ayda ABD, Fransa, İspanya, Holland ve İtalya’da en hızlı büyüyen kulaklık markası olduğunu da ekleyelim.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Nothing, bu yıl birçok başarılı cihaz çıkarmıştı. Nothing Phone (2a), onun Special Edition sürümü, Nothing Phone (2a) Plus, Ear ve Ear (a) kulaklıklar bunlar arasında. Tabii ki bunlar dışında CMF Watch Pro 2 akıllı saatini de görmüştük. Her biri kullanıcılar tarafından beğenilmişti.