Nothing Phone (3)’ün tanıtım öncesi tasarım detayları ve muhtemel teknik özellikleri paylaşılan görsellerle birlikte netleşmeye başladı. Temmuz 2025’te tanıtılması beklenen Nothing Phone (3)’ün çift dokulu tasarımı ve işlemci seçeneklerine dair bilgiler ortaya çıktı. Phone (3)’ün arka tasarımına dair ise ilk net görüntü ortaya çıktı.

Nothing, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Phone (3) için hazırlıklara başladı. Temmuz 2025’te tanıtılması beklenen cihaz, henüz resmi olarak duyurulmadan önce ilk tasarım detaylarıyla gündeme geldi.

Nothing’in paylaştığı son tanıtım görseliyle birlikte Phone (3)’ün arka tasarımına dair ilk net görüntü ortaya çıktı. Yakın plandan bakıldığında ise arka yüzeyin iki farklı dokuya sahip olduğu fark ediliyor. Hatta detaylardan biri fiziksel bir tuş gibi görünüyor. Genel tasarım çizgisi ise yine Nothing’in alışık olduğumuz şeffaf ve sade tarzını yansıtıyor.

Nothing Phone (3) ile ilgili ortaya çıkan detaylar

Bu tasarım anlayışının firmanın alt markası olan CMF'in kısa süre önce tanıttığı uygun fiyatlı CMF Phone 2 Pro ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor. Tanıtımda ayrıca Nothing Phone (3)’ün Hindistan’da Flipkart üzerinden satışa çıkacağı bilgisi de yer aldı.

Nothing CEO’su Carl Pei, Phone (3)’ün şirketin şimdiye kadarki en güçlü modeli olacağını belirtti. Cihazda üst düzey malzemelerin kullanılacağı ve “Glyph LED” arayüzünün bu modelde de yer alacağı tahmin ediliyor. Kullanılacak malzemeler arasında gelişmiş cam ya da titanyum çerçeve bulunabileceği belirtiliyor.

Donanım tarafında ise cihazın güçlü bir işlemciyle geleceği ifade ediliyor. Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 ya da Dimensity 9400+ gibi üst düzey yonga setlerinin tercih edilme ihtimali bulunuyor.

Nothing Phone (3) için şimdilik resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak ortaya çıkan bilgiler, telefonun Temmuz 2025’te tanıtılacağını gösteriyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça ise daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.