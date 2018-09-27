Bildiğiniz gibi bugün EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke açıklandı; Almanya. Ancak etkinlikten sonra ülkemizde çıkan sonuçtan çok Türkiye tanıtım filmi konuşuldu.

Türkiye ve Almanya, EURO 2024'e ev sahipliği yapmak için adaylığını koyan iki ülkeydi ve bugün (27 Eylül) İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylamayla ev sahibi olmaya hak kazanan ülke belirlendi; Almanya. Türkiye'nin yalnızca 4 oy alarak elendiği yarışta Almanya'nın oyu ise 12.

Fakat günün en çok konuşulan olayı, Türkiye'nin bu yarışı kaybetmesi ya da Almanya'nın kazanması olmadı. Türkiye'nın tanıtım filmini gören herkes büyük bir şok yaşadı çünkü tanıtım filminin sonunda, ortaya alakasızca bir surat çıktı; Nusr-et.

Bu tercihin sebebini anlamak oldukça basit; son dönemde sosyal medyada popüler bir isim olmuş olması. Ancak Nusr-et videoda gereksiz ve uzun bir süre boyunca görünüyor ve ondan başka 'sosyal medya ünlüsü' ya da sanatçı yer almıyor videoda. Belki pek çok ismin yer aldığı bir kısım olsa bu kadar dikkat çekmezdi ancak adeta ürün yerleştirme gibi görünen bu kurgu, çok da hoş olmamış.

Ortaya böyle bir malzeme çıkınca da sosyal medya kullanıcıları, ülkeyi temsil etmek için üretilmiş bir içerikte neden böyle bir yol izlendiğine dair tepkilerini dile getirmeye başladılar. İşte o paylaşımlardan birkaçı: