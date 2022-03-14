Sosyal medyada başlattığı 'salt bae' akımı ile deyim yerindeyse alıp yürüyen Nusret'in hayatının, yakında ülkemize gelecek olan Disney Plus tarafından ekranlara taşınacağı bilgisi geldi. İlk açıklamalar, yapımın yarı belgesel film tarzında olacağını gösteriyor.

Sosyal medyanın işletmeler ve markalar için büyük bir gelir kapısı olarak büyümeye başladığı ilk yıllarda bu konuda adeta bir çılgınlık yaşanmıştı. Hatırlarsanız özellikle yeme-içme sektöründe yaşanan bu çılgınlık, tam da o dönemde hayatımıza yeni 'fenomenler' soktu. Bu isimlerden şüphesiz en çok konuşulanlardan biri de Nusret Gökçek olmuştu.

Başlattığı 'salt bae' akımı ile dünyanın her yerinde bir anda adeta 'patlayan' Nusret, kısa sürede dahil olduğu sektörde epey büyüdü. Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın pek çok bölgesinde restoranlar açan Nusret, zaman zaman da özellikle çalışanları arasında ayrımcılık yaptığı gibi konularda gündeme gelerek pek çok suçlamayla karşılaşmıştı.

Nusret'in hayatı belgesel oluyor

Nusret'in salt bae ile Instagram'da başlayan bu enteresan hikayesi, anlaşılan ülkemizde pazara hızlı bir giriş yapmak için arka arkaya büyük adımlar atan Disney Plus'ın da dikkatini çekmiş. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Disney Plus, Nusret'in hayatını bir yapımla izleyicileriyle buluşturmak için kolları sıvamış.

Proje ile ilgili gelen ilk detaylar ise yönetmen koltuğunda ünlü bir ABD'i yönetmenin olacağı ve yapımın docudrama (yarı belgesel film) tarzında olacak olması. Nusret'in çalışmalarına başlanan proje ile ilgili oldukça heyecanlı olduğu bilgisi de gelen detaylar arasında yer aldı.

Disney Plus'ın Türkiye'de yayın hayatına başlayacağı dönem yaklaştıkça, platformun yerli projeleriyle ilgili aldığımız haberler de artıyor. Geçtiğimiz günlerde de Organize İşler'in dizisi için platform ile anlaşıldığı bilgisi gelmişti. Ayrıca Nusret belgeseliyle birlikte gelen habere göre Disney Plus, Barış Manço, Kemal Sunal gibi pek çok kıymetli ismin de belgesellerini yapmaya hazırlanıyor.