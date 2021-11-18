Nusret'e 1 Milyon Dolarlık Tazminat Davası Açıldı

Dünyanın en meşhur restoranlarından birisi haline gelen Nusret, Manhattan şubesinde çalışan 2 eski çalışan tarafından davalık oldu. Çalışanlar, Türk olmayan çalışanlara yönelik ayrımcılık ve daha birçok çarpıcı konuda iddialar nedeniyle tazminat davası açtı.

Sosyal medyayı araç olarak kullanan belki de en başarılı isim olan Nusret Gökçe, seneler içinde artık dünyanın birçok ülkesinde restoranlar açtı ve hizmet vermeye başladı. Fakat son zamanlarda yurt dışından gelen bazı haberler hiç de olumlu değildi. Birkaç hafta önce İngiltere’de restoran hakkındaki olumsuz yorumların silindiği, Nusret Gökçe’nin çalışanlarının bahşişlerine el koyduğu ve gereksiz yere işten çıkardığı gerekçesiyle de 2 milyon tazminat cezası kesildiği öğrenilmişti.

Bugün gelen haberse Nusret’in New York City şehrinin Manhattan’daki restoranından geldi. Önceden restoranda çalışan iki eski çalışan, 500 biner dolarlık tazminat davası açtı. Çalışanların iddiası, restoranda Türk çalışanlar ve yabancı çalışanlar arasında ayrım yapılıyor olmasıydı. İddiaya göre Türk çalışanlara daha iyi muamele yapılıyordu.

Türk olmayan çalışanlara yönelik ayrımcılık iddiaları:

İki çalışandan biri olan Perulu Angelo Maher, 2017 yılında restoranda çalışmaya başladığını, restoranın kendisini düzenli olarak Türk çalışanlara göre daha az kazançlı bölümlere yerleştirdiğini iddia etti. Ayrıca Türk çalışanlar düşük performans gösterseler ya da görevi kötüye kullansalar bile yönetim tarafından korunuyordu. Bununla birlikte bahşiş havuzunun nasıl dağıtıldığı konusunda da Türk olmayan çalışanlara bilgi verilmiyordu.

Maher’in iddiaları yalnızca bununla da sınırlı değil. Mart 2020’de kovulduğunu dile getiren Maher’in diğer iddiaları şu şekildeydi:

French Montana gibi ünlü kişilere servis sırasında kendisine verilen bahşiş elinden alındı.

Etin helal olup olmadığı sorusuna, et helal olmasa bile ‘helal’ denmesi istendi.

Konukların siparişlerindeki hataların kapanması için kendi cebinden ödeme yaparken , Türk çalışanlar kendi cebinden ödeme yapmıyordu.

, Türk çalışanlar kendi cebinden ödeme yapmıyordu. Türk çalışanlar tarafından iki kez tartaklandı, bir kez de yöneticisinden tokat yedi.

Kadın çalışandan ‘cinselleştirildim’ iddiası:

Dava açan diğer çalışan Dominikli Elizabeth Cruz ise Türk kadın işçilerin ve diğer erkek çalışanların aksine kendisinin ‘cinselleştirildiğini’ iddia etti. İddiasına göre işe normal üniformayla gelen Cruz, yöneticisinden ‘kısa etek, yüksek topuklu ayakkabılar ve açık bir üst’ giymesi talimatı aldı. Ayrıca yöneticinin kendisine ‘Eşim Dominikli, siz kadınların nasıl olduğunu biliyorum.’ dediğini öne sürdü.

Kendini aşağılanmış hissettiğini ve fiziksel olarak rahatsız olduğunu söyleyerek normal üniformaya geçmek istediğini dile getiren Cruz, bundan birkaç gün sonra işten kovulduğunu ifade etti.