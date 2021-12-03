BOTAŞ, sanayi kuruluşları ile elektrik üretimi yapan santrallerde kullanılan doğalgaza yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu. Kurum, kasım ayında da her iki sektör için yüzde 40'ın üzerinde zam kararı almıştı. Yapılan zamlar, üretim maliyetini etkileyeceğinden vatandaşları da ilgilendiriyor.

Gözümüzü açtığımız an bir zam haberi ile daha karşılaşmış durumdayız. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamalara göre sanayi kuruluşları ile elektrik üretimi yapan santrallerde kullanılan doğalgaza yüzde 20 oranında zam geldi. Bu zam, vatandaşı dolaylı yoldan etkileyecek.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, konutlarda kullanılan doğalgaz ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak sanayi kuruluşları ile elektrik üretimi yapan santraller için neden böyle bir karar alındığına değinildi. "1 Aralık 2021 itibarıyla gelinen aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır." şeklinde konuşan yetkililer, zammı bir zorunluluk olarak gösterdiler.

Doğalgaz zammı, biz sıradan vatandaşları nasıl etkileyecek?

BOTAŞ, kısa bir süre önce de hem sanayi kuruluşları hem de elektrik üretimi yapan santraller için zam kararı aldığını duyurmuştu. Kasım ayı içerisinde yapılan zam, santraller için yüzde 46,8, sanayi kuruluşları için yüzde 48,4 olarak kayıtlara geçmişti. Peki bu durum, biz sıradan vatandaşları nasıl ilgilendiriyor?

Sanayi kuruluşlarının tamamını kapsayan karar, Türkiye'de üretim yapan kişilerin maliyetlerini doğrudan artıracak. Örneğin bugün satın aldığınız, Türkiye'de üretilmiş olan basit bir ürün, bundan sonra daha pahalıya mal edilmiş olacak. Hal böyle olunca da ürünün fiyatına zam yapılıp, gelir/gider dengesi korunmaya çalışılacak. Bu durum, tüm sanayi üretimi mallara yüzde 20 zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Ancak yine de fiyatlar, istemsiz bir şekilde yükselmiş olacak.